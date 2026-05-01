Ignatius resume en una frase "el patriotismo de los fachas" tras ver lo que ha hecho Sánchez

El humorista y colaborador de A Vivir de la Cadena Ser, Ignatius Farray, ha resumido este pasado fin de semana y en cuestión de pocas palabras lo que para él es el "patriotismo de los fachas", especialmente después de lo que está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la guerra de Irán.

Todo comenzó con el cómico recordando la postura del "no a la guerra" que adoptó el jefe del Ejecutivo español y con cómo negó a Estados Unidos que pudieran usar las bases militares de Morón y Rota, algo que enfadó a Donald Trump.

"Trump de repente decide entrar en guerra con Irán y Pedro Sánchez decide no estar de acuerdo con eso y le impide utilizar las bases militares que hay en nuestro país. Y con esto, Pedro Sánchez, de una manera muy patriota, reclama la soberanía española", ha comenzado diciendo.

Entre risas, Farray ha subrayado que "con esto ya se me dan la cara de Elon Musk, de Donald Trump y de la ultraderecha en general". Además, ha insistido en que "esto sí que va a ganar la batalla cultural" llegando a decir que "si ellos -en referencia a la derecha y ultraderecha- nos roban el punky, nosotros -la izquierda- le arrebatamos la bandera".

La conquista de Sánchez

El humorista canario también ha llegado a decir que "Pedro Sánchez ahora mismo podría utilizar la frase esta de propaganda que se usaba en el franquismo de 'España es la reserva espiritual de 'occidente'".

"Es que ahora mismo Pedro Sánchez podría decir esa frase", ha insistido, antes de poner otros ejemplos de lo que podría hacer el jefe del Ejecutivo.

Además, ahí es cuando ha concluido diciendo que "nos estamos dando cuenta de que ser español es algo que le queda ya cada vez más grande a la derecha" y que ahora "les regalamos las pulseritas y las banderitas, pero cuando empieza la fiesta de verdad, no dan para más".

En ese momento ha sido cuando ha zanjado su opinión resumiendo lo que para él es el "patriotismo facha": "El patriotismo de los fachas es, nunca mejor dicho, pura fachada".