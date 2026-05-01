¿Se está empleando en ello?: cómo la IA está afectando, para bien y para mal, a nuestro trabajo

La inteligencia artificial ha sacudido todos los sectores laborales en los últimos años. Su impacto está siendo brutal, desde que en el año 2022 se expandió como la pólvora en todo el mundo con el éxito de ChatGPT, pero el temor a los efectos negativos sigue vigente.

Muchas son las dudas sobre la IA. Y claro, con la aparición de la IA agéntica, la encargada de detallar objetivos, tomar decisiones y ejecutar acciones como si de una persona se tratara y en cuestión de minutos, el miedo ha ido en aumento.

¿Me voy a quedar sin trabajo porque me va a sustituir la IA? ¿Me puedo 'forrar' sin necesidad de mucho esfuerzo usando modelos avanzados? Pues ni tan claro ni tan calvo. Lo que está claro es que en el Día del Trabajador 2026, las dudas de una y otra parte son cada vez mayores. Y el temor a perder empleo sube como la espuma.

IA le llamaremos

Si hay una función que está siendo muy repetida con la expansión de la IA es la de crear un curriculum vitae convincente. Intentar que nuestra experiencia, formación y datos personales encajen en la forma de ver las cosas en los recursos humanos de las empresas.

Pero si hay una cosa que está siendo cada vez más demandada no es que los humanos nos convirtamos en una IA, sino que tengamos cada vez más formación, uso e integración de la misma. Sólo hace falta revisar en centros de formación online y ya casi monopoliza la oferta. Raro es el que no incluye algo de IA dentro de su programa.

¿El motivo? A pesar de que el principal temor es que una empresa diga que va a recortar en plantilla para usar una IA que es más económica y hace casi las mismas funciones, la clave está en cómo se usa la IA.

Para que nos hagamos una idea de cómo de importante está siendo, el informe informe PwC Global AI Jobs Barometer 2025 apunta a que los trabajadores con competencias en IA impulsan más sus salarios. De hecho, un análisis de la firma Lightcast asegura que las ofertas de empleo que cuentan con requisitos de IA ofrecen un salario que es hasta un 28% superior.

Jordi Damià, CEO de LiceoTIC Training, asegura que en pleno 2026 hay "un cambio de paradigma" y que la IA "ha pasado de ser una ventaja competitiva a convertirse en un requisito básico para la empleabilidad". "Las empresas ya no buscan perfiles que solo comprendan la tecnología, sino profesionales capaces de integrarla en procesos reales y generar valor desde el primer momento", señala.

Camarero, una de IA

Pero los avances robóticos y la expansión plena y total de la IA agéntica también está acrecentando los temores a la pérdida de empleo. Algunas cifras son demoledoras y pertenecen a algunos de los gigantes tecnológicos. Amazon, por ejemplo, apostó hace unos meses por dar una mayor presencia a la IA y despedir a más del 8% de su plantilla.

Y no es el único. Meta también anunció la pasada semana que va a despedir a 8.000 trabajadores mientras sigue aumentando su inversión en IA. Por su parte, Microsoft también ha ofrecido la prejubilación a más de 8.000 trabajadores.

Esto en cuanto a gigantes tecnológicas. Pero si volvemos a España, la última Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026 publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) arroja todavía más luz sobre la destrucción de empleo.

Si nos fijamos en detalles en algunos sectores como el de la programación, consultoría o servicios informáticos, la situación en este arranque de 2026 no ha sido nada positiva. Sus cifras apuntan a 512.100 personas empleadas, con una reducción de unos 23.400 ocupados.

Tal y como ha recogido el diario El País, la cosa no queda ahí y es que la caída es todavía un golpe más duro si la comparamos con los datos del segundo trimestre de 2025, con una contracción de 42.600 puestos de trabajo.

Josep Ginesta, profesor de OBS Business School y secretario general de Pimec, anticipa en su informe Tendencias de empleabilidad 2026, que se espera la creación de 170 millones de nuevos empleos y la desaparición de 92 millones para 2030. Es decir, más oportunidades que despidos. De hecho, es la adopción de la IA algo que está creciendo en las empresas, con un aumento del 55% en 2022 al 88% en 2025 y una demanda de habilidades que ha crecido un 70% entre 2024 y 2025.

Tendencias de empleabilidad 2026. Tu navegador no tiene un plugin para PDF, puede descargarlo aquí Tendencias de empleabilidad 2026.

Una IA que sigue ganando terreno

Lo cierto es que las habilidades en IA cada vez están siendo más demandadas. El impacto sigue siendo preocupante, con una destrucción de empleo palpable, pero también nuevas oportunidades para intentar que la brecha no sea transversal.

Mientras tanto, los datos están ahí. La IA agéntica está revolucionando su presencia en empresas de todo el mundo y ya ha afectado a las grandes tecnológicas. Según los datos recogidos por Layoff.yfi, la evolución no está siendo tan positiva.

En concreto, sus datos apuntan a una destrucción de 18.000 despidos tecnológicos anunciados sólo en el mes de enero, en febrero crecieron hasta los 22.000 y marzo terminó con un total de 25.000 ceses.

Un Día del Trabajador más y ya van tres o cuatro, las dudas sobre cómo evolucionará el mercado y qué oportunidades y recortes se aplicarán por culpa de la integración de la IA no dejan de crecer.