Pedro Sánchez: "Ciudadanos es el Vox de la política y está a la derecha del PP"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha cargado contra Ciudadanos porque, en su opinión, es "el Vox de la política española" y "se ha situado a la derecha del PP", al mismo tiempo que ha afirmado que su intención "siempre" será entenderse con partidos de izquierdas.

Así lo ha manifestado en una entrevista en Cuatro recogida por Europa Press, preguntado si cree que existe alguna posibilidad de reeditar un pacto con el partido de Albert Rivera, en referencia al que firmaron ambas formaciones para la investidura de Pedro Sánchez que resultó fallida. "Mi determinación y mi decisión es siempre intentar entenderme con la izquierda", ha incidido.

El líder de los socialistas, que ha matizado que él "no hubiera sido presidente del Gobierno a cualquier precio", ha dicho que el PSOE solamente pactará con las formaciones políticas que "quieren un proyecto compartido" y no "romper la unidad" de España". "Aquellos que quieren saltarse la legalidad, como ERC y PDeCAT, no son buenos compañeros de viaje", ha remachado.

Sánchez, que no logro los apoyos necesarios para ser investido presidente del Gobierno, ha aseverado que "hoy" se siente "más capacitado para ganar al PP" en unos comicios y para "liderar el cambio político" en España.

COLAU, "EN MANOS" DE LOS INDEPENDENTISTAS

Asimismo, tras la ruptura del acuerdo de gobierno de Ada Colau con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, ha criticado la postura de aquellos que "defienden la unión de las izquierdas" y "han puesto en manos de los independentistas" la gobernabilidad del Consistorio.

En esta línea, ha lamentado la decisión de Colau, quien, a su juicio, "ha pasado de la equidistancia a una equivocación". Y ha querido dejar claro que el PSC en el Ayuntamiento ahora es una "oposición constructiva". "¿Esa ruptura del PSC y Colau a quien beneficia? ¿a los barceloneses, o a los independentistas?", ha cuestionado para acto seguido responder que más a los segundos que a los primeros.

Sánchez ha dicho que los alcaldes del PSC son los que estuvieron "en la primera línea" del conflicto al mismo tiempo que ha insistido en que el PSC es el partido que aboga por "la concordia, la convivencia" y "el autogobierno quebrado" por los independentistas.

PSC: "TRANSVERSALIDAD Y ACABAR CON LOS BLOQUES"

Asimismo, respaldado la incorporación de gente personas de otros partidos a las listas del PSC alegando que la solución para Cataluña pasa por la "transversalidad" y por acabar con "la dinámica de los bloques", que es lo que defiende el PSC. Sánchez, que aboga por "el entendimiento", ha justificado así la presencia de "gente de izquierdas y moderada, conservadora y nacionalista" en la candidatura del PSC.

Y preguntado sobre los posibles pactos para formar un Gobierno en Cataluña tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, se ha mostrado convencido de que los catalanes "saben" qué partidos representan ese autogobierno en Cataluña. Por ello, ha asegurado que el PSC está en "ganar las elecciones y ser la primera fuerza".