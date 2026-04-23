Varios heridos en la colisión frontal de dos trenes de cercanías en Dinamarca

Los dos trenes que colisionaron entre Hilleroed y Kagerup, en Isteroedvejen (Dinamarca), el jueves 23 de abril de 2026.

Dos trenes colisionaron este jueves en Dinamarca, dejando entre cinco y diez heridos, según informaron los servicios de emergencia locales.

El incidente ocurrió al norte de Copenhague, en una línea ferroviaria que conecta las localidades de Hillerod y Kagerup, informó la policía en un comunicado.

"Se trata de dos trenes de cercanías que chocaron frontalmente", declaró a Reuters un portavoz del departamento de bomberos del Gran Copenhague. Iban a gran velocidad.

"Hay heridos entre los pasajeros. Todos han salido de los trenes, por lo que no hay personas atrapadas. Se han enviado numerosos recursos al lugar", añadió el portavoz.

Se cree que el número de heridos oscila entre cinco y diez, que han sido llevados a hospitales en ambulancias y helicópteros, informó la cadena pública DR, citando a la policía. Medios como The Local sostienen que cuatro de las víctimas están en estado crítico.

La policía ha informado de que el servicio ferroviario en la zona se verá afectado indefinidamente.

Trine Egetved, la alcaldesa del municipio de Gribskov, donde colisionaron los trenes, ha explicado en redes que se encuentra conmocionada. En una publicación en Facebook ha expuesto: "Estoy profundamente conmocionada y consternada, y mis pensamientos están con todos los afectados. El ferrocarril local es utilizado por muchos ciudadanos, empleados y escolares de Gribskov".

"Los servicios de emergencia están trabajando a toda velocidad, y estamos intentando obtener una visión general de lo que ha ocurrido exactamente desde un punto de vista central y garantizar que todo el mundo reciba la ayuda que necesita", añade.