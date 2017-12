La pregunta de Risto Mejide que incomodó a Pamela Anderson

El final de la entrevista de Risto Mejide a Pamela Anderson en Chester in love (Cuatro) este domingo fue el colofón a una charla un tanto tensa y en al que la actriz no acabó de sentirse en su salsa: no hubo ni beso ni abrazo entre entrevistada y presentador, sino unos escuetos besos lanzados al aire que hicieron pensar a Mejide: "Tengo la sensación de que muy bien no le he caído".

Esa distancia fue más que patente cuando el publicista quiso indagar acerca de las operaciones de cirugía estética de la sex symbol. "No quiero hablar. No quiero hablar de ello", esquivó Anderson. "No es muy femenino", suavizó con una risa.

Mejide no se rindió y dejó caer un: "Los hombres también nos operamos". "Es evidente yo creo, ¿no? Pero bueno, eso también es asunto de cada uno y es muy particular", respondió la actriz. "Son asuntos privados". "Cada uno que haga lo que quiera [...] Yo no estoy ni a favor ni en contra, que cada uno haga lo que le parezca", insistió ella.

"Hay veces que se toman decisiones precipitadas, sin pensárselo, y Los Ángeles es un sitio bastante curioso. Parece que estás compitiendo con los demás, se siente uno muy inseguro... Hay muchas mujeres en Hollywood que lo hacen porque tratan de perseguir la juventud a toda costa. Yo creo que en Europa en general eso de la belleza a cualquier edad lo tienen muy claro", prosiguió.

"¿Por eso te viniste a vivir a Europa?", quiso saber Mejide, a lo que Pamela Anderson respondió que no, que se trasladó [reside en Francia] porque en el Viejo Continente viven muchos de sus amigos.

Pamela Anderson: fotos de su evolución



