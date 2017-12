Rayden explica por qué vuelve a su tierra después de cinco años sin tocar allí

Rayden lleva con mucho orgullo sus orígenes complutenses, pero desde hace años no actúa en su ciudad natal. Ahora, el cantante de Alcalá de Henares ha anunciado que volverá "por fin" a su tierra y ha explicado a qué se debía esta tardanza.

Según cuenta en su Instagram, en 2011 tocó en un festival para recaudar fondos tras el terremoto de Haití, pero al poco descubrieron "que un técnico de festejos llamado Guillermo Cabrilla se había quedado con 6632 euros de lo recaudado". En ese momento Rayden prometió que no volvería a tocar en su ciudad hasta que Cabrilla "no devolviera hasta el último céntimo y no lo condenaran".

El artista reconoce haberlo pasado mal —"no ha sido fácil sentirte tan querido en tu ciudad y no poder dar el concierto con el que sueñas"—; por eso le hizo tan feliz la decisión que tomó la Audiencia Provincial de Madrid el 13 de junio, que obligaba al técnico de festejos a devolver lo robado y lo condenaba a un año y medio de cárcel. Y por eso Rayden también se muestra exultante al anunciar este miércoles que volverá a actuar en Alcalá de Henares en un concierto doble los próximos 2 y 3 de febrero en el Teatro Salón Cervantes.