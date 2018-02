Un jienense ha tenido que apoquinar 460 euros por hacer un meme con una talla religiosa: sustituyo la cara de un Cristo por la suya, una "vergonzosa manipulación" para la cofradía de la figura y el Ministerio Fiscal, que en origen pedía una multa de 2.160 euros.

El argumento del tribunal es que ofendía "a los sentimientos religiosos". Un exletrado del Tribunal Constitucional, indignado con la sentencia, ha hecho un fotomontaje con su cara encima de la del Cristo de la Cofradía de la Amargura (no, el nombre no es una broma, esos son los que pusieron la denuncia).

Bueno, pues como lo de condenar a un chaval por hacer un montaje de su cara con un Cristo me parece una barbaridad...me solidarizo. Un saludo a la fiscalía!! pic.twitter.com/JB2sFUpizj

El límite de la libertad de expresión es dañar a los demás. No que se sientan molestos por lo que uno haga, sino hacer daño. Y ante amenazas como ésta me parece importante reivindicar los derechos. Con el ejemplo.

En un movimiento genial, las redes han seguido su ejemplo y se han solidarizado con el joven de 24 años condenado. Han inundado Twitter con imágenes religiosas tuneadas de la misma forma, con sus caras, las de actores e incluso de animales. O, en algunos casos, chascarrillos con lo sucedido:

Buenos días, @amargura_jaen, @justiciagob y @policia. Si hacer un meme como este es delito, aquí estoy. Lo voy a subir también a Instagram y a FB. (No he sabido hacerlo mejor, complicado lo del color. Pero tiene el plus de las gafas) pic.twitter.com/eZPVcgzjQN