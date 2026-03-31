Almodóvar va a ver a Rosalía y llama mucho la atención los famosos con los que comparte palco

El lunes de Semana Santa ha sido en España sin ninguna duda el lunes de Rosalía. La artista catalana ha actuado en Madrid escasos días después de tener que suspender su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria y en medio de una expectación máxima. Al final del recital, esas dudas se han convertido en elogios.

Desde primera hora del día, el pabellón madrileño Movistar Arena se convirtió en el escenario de las cámaras y en el emplazamiento donde los fans se iban a dar cita para bailar, cantar y disfrutar al ritmo de Rosalía y su nuevo disco, Lux.

Con Dios y otros símbolos religiosos en el centro del espectáculo, Rosalía ha convertido el primero de sus conciertos en España en un lugar cargado de culto y devoción. Todo ello, bajo la atenta mirada de 17.000 personas que agotaron las entradas nada más salir y que tenían esta fecha marcada en rojo en el calendario.

Una colección completa de famosos

Además, al concierto también han acudido multitud de famosos, tal y como han mostrado en sus redes sociales y como han sido fotografiados por otros espectadores.

Por ejemplo, han sido varias las cuentas que han destacado la presencia del cineasta Pedro Almodóvar, que acaba de estrenar su nuevo trabajo, Amarga Navidad, y que siempre se ha mostrado como un gran fan de Rosalía.

Sin embargo, en redes sociales ha llamado mucho la atención con los otros famosos con los que ha compartido espacio en el palco. Entre ellos, tal y como se pueden ver en varias instantáneas como la publicada por @enfinmaemia, estaba los también músicos Leiva, Israel Fernández y Juanjo Bona o el humorista Ignatius Farray.

Durante los próximos conciertos que Rosalía va a actuar en Madrid (además de este lunes 30 de marzo también los días 1, 3 y 4 de abril) y Barcelona (13, 15, 17 y 18 de abril) seguro que la lista de asistentes famosos no va a dejar de incrementarse.