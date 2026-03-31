Irán anuncia que atacará a empresas estadounidenses en Oriente Medio, entre ellas Microsoft, Google, Apple o Boeing

Misiles iraníes en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado que atacará a un total de 18 empresas estadounidenses en Oriente Medio a partir de este miércoles, en represalia por los ataques lanzados por EEUU e Israel.

La amenaza afectaría a gigantes como Microsoft, Google, Apple o Boeing, instaladas y con numerosas infraestructuras estratégicas en la región. Igualmente, el 'aparato' iraní ha incluido a otras entidades con implantación internacional como Intel, IBM o Tesla.

"Estas empresas deben esperar la destrucción de sus respectivas unidades a cambio de cada acto terrorista en Irán, a partir de las 8 de la noche, hora de Teherán, del miércoles 1 de abril", reza el comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica.

"Recomendamos a los empleados de estas instituciones que abandonen inmediatamente sus puestos de trabajo para preservar sus vidas", prosige una nota que califica de "empresas terroristas" a las incluidas. El aviso de abandono de la zona y traslado "a un lugar seguro" se extiende a la población residente en los alrededores de sus instalaciones "en un radio de un kilómetro"

El mensaje del régimen de Teherán llega tras su denuncia este mismo martes de haber sufrido un ataque en un centro de investigación farmacéutico en la capital del país. Para los ayatolás se trata de un nuevo "crimen de guerra" que achacan al "fracaso" en la ofensiva iniciada por Washington y Tel Aviv hace justo un mes.

El cuerpo paramilitar de la República Islámica no especifica los objetivos concretos de su planeado ataque a gran escala contra empresas estratégicas para el funcionamiento industrial, militar y económico no solo de EEUU, sino de todo el mundo.

El aviso de los potenciales ataques para la noche del miércoles 1 de abril daría continuidad a los ataques contra compañías tecnológicas y de datos ya efectuados. Este martes, el Ejército ha lanzado drones suicidas contra centros estratégicos y de comunicaciones de gigantes tecnológicos como Siemens, Telecom y AT&T en el aeropuerto israelí de Ben Gurión y la ciudad de Haifa, en el norte de Israel.