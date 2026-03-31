Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Irán anuncia que atacará a empresas estadounidenses en Oriente Medio, entre ellas Microsoft, Google, Apple o Boeing
Global
Global

Irán anuncia que atacará a empresas estadounidenses en Oriente Medio, entre ellas Microsoft, Google, Apple o Boeing

La Guardia Revolucionaria asegura que sus ataques tendrán lugar a partir de este miércoles 1 de abril por la noche a modo de represalia por la ofensiva de EEUU e Israel. Exigen a los trabajadores y la población cercana abandonar la zona "en un radio de un kilómetro".

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Misiles iraníes se exhiben en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en Teherán, el 12 de noviembre de 2025.
Misiles iraníes en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria IslámicaMajid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado que atacará a un total de 18 empresas estadounidenses en Oriente Medio a partir de este miércoles, en represalia por los ataques lanzados por EEUU e Israel. 

La amenaza afectaría a gigantes como Microsoft, Google, Apple o Boeing, instaladas y con numerosas infraestructuras estratégicas en la región. Igualmente, el 'aparato' iraní ha incluido a otras entidades con implantación internacional como Intel, IBM o Tesla.

"Estas empresas deben esperar la destrucción de sus respectivas unidades a cambio de cada acto terrorista en Irán, a partir de las 8 de la noche, hora de Teherán, del miércoles 1 de abril", reza el comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica.

"Recomendamos a los empleados de estas instituciones que abandonen inmediatamente sus puestos de trabajo para preservar sus vidas", prosige una nota que califica de "empresas terroristas" a las incluidas. El aviso de abandono de la zona y traslado "a un lugar seguro" se extiende a la población residente en los alrededores de sus instalaciones "en un radio de un kilómetro"

El mensaje del régimen de Teherán llega tras su denuncia este mismo martes de haber sufrido un ataque en un centro de investigación farmacéutico en la capital del país. Para los ayatolás se trata de un nuevo "crimen de guerra" que achacan al "fracaso" en la ofensiva iniciada por Washington y Tel Aviv hace justo un mes.

El cuerpo paramilitar de la República Islámica no especifica los objetivos concretos de su planeado ataque a gran escala contra empresas estratégicas para el funcionamiento industrial, militar y económico no solo de EEUU, sino de todo el mundo.

El aviso de los potenciales ataques para la noche del miércoles 1 de abril daría continuidad a los ataques contra compañías tecnológicas y de datos ya efectuados. Este martes, el Ejército ha lanzado drones suicidas contra centros estratégicos y de comunicaciones de gigantes tecnológicos como Siemens, Telecom y AT&T en el aeropuerto israelí de Ben Gurión y la ciudad de Haifa, en el norte de Israel.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos