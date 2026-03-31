Dos concejales de Vox firman como 'Nox', el partido ficticio de 'Torrente': Javier Aroca lo resume con una frase que lo dice todo
Para no dar crédito.
El diario elplural.es ha contado este lunes una noticia sobre Vox que ha dejado perplejo a más de uno. "Torrente se cuela en el pleno de Valencia: dos concejales de Vox aseguran que votan obligados por la disciplina de Nox", reza el titular.
En esos votos, ellos mismos aseguran que están marcados por la disciplina de Nox, que es el partido ficticio creado por Santiago Segura en la película Torrente Presidente. El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia Pere Fuset se ha hecho eco de este momento en su cuenta de X.
"Atención que en el pleno de Valencia los regidores Badenas y Herrero han presentado votos particulares porque dicen que están marcados por la disciplina de Nox", cuenta el regidor, señalando con sorna que estos dos concejales "han cambiado a Santiago Abascal por Torrente de Santiago Segura".
La noticia la han comentado este martes en Malas Lenguas, el programa de TVE presentado por Jesús Cintora. Y Javier Aroca se ha lanzado a comentarlo. "Produce la risión de la gente habitualmente", ha resumido el analista político.
"No me puedo imaginar lo que haría este partido gobernando"
Javier Aroca ha ahondado en este tema, asegurando que "un partido que era serio, y que era español y muy español, que venía a combatir los vicios de la democracia, pues resulta que cuando rascas un poco empieza a perder color".
"Es lo que está pasando, pero yo voy a algo más práctico todavía", ha avisado Javier Aroca, que ha dicho que no se puede imaginar "lo que haría este partido (Vox) gobernando".
Naiara Pinedo, colaborado habitual de Malas Lenguas, también ha comentado la noticia señalando que se queda "sin palabras". "Tomarse la política como si fuera una película de broma, una comedia dice muy poco de las personas que están representando a este partido político", ha afirmado en TVE.
"Es una oleada más dentro de las desavenencias de Vox y de la poca cualificación de muchos de sus representantes a la hora de representar unas siglas y unos ideales poco democráticos", ha sentenciado la periodista.