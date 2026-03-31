La psicología sugiere que si sientes que los años pasan cada vez más rápido no es una ilusión: a partir de los 30 el cerebro empieza a procesar menos recuerdos nuevos y el tiempo se acelera

Ilustración en la que se muestra a un cerebro realizando ejercicio.

Esa sensación de que los años vuelan no es solo una impresión subjetiva. La ciencia respalda lo que muchos perciben con el paso del tiempo: a medida que envejecemos, el tiempo parece acelerarse. Y no tiene que ver solo con el ritmo de vida, sino con cómo funciona nuestro cerebro.

El psicólogo y neurocientífico Marc Wittmann, que lleva más de 30 años investigando la percepción del tiempo, lo explica de forma clara: "No es una ilusión que el tiempo pase más rápido cuando envejecemos". La clave está en dos factores principales: la rutina y el funcionamiento de la memoria.

El papel clave de la memoria

Nuestro cerebro mide el tiempo en función de los recuerdos. Cuantas más experiencias nuevas acumulamos, más "largo" nos parece un periodo. Por eso la infancia o la juventud parecen etapas interminables: todo es nuevo, todo se registra.

Sin embargo, con los años ocurre lo contrario. "Nuestro sentimiento del paso del tiempo depende del contenido de la memoria", explica Wittmann. Cuando la vida se vuelve más rutinaria y hay menos novedades, el cerebro almacena menos información relevante. Resultado: los años parecen pasar mucho más rápido.

No es que el tiempo cambie, es que tenemos menos referencias para medirlo.

A partir de los 30, el cambio es real

El otro factor es biológico. Según el experto, alrededor de los 30 años se alcanza el pico de rendimiento de la memoria. A partir de ahí, comienza un descenso progresivo.

"Ya no podemos absorber tanta información como cuando éramos jóvenes", señala Wittmann. Esto implica que generamos menos recuerdos nuevos, lo que contribuye directamente a esa sensación de aceleración del tiempo.

En otras palabras: menos recuerdos, menos percepción del paso del tiempo… y más sensación de que todo ocurre demasiado rápido.

Cómo "frenar" el tiempo

La buena noticia es que no todo está perdido. La percepción del tiempo se puede modificar con hábitos concretos. El principal consejo de los expertos es claro: romper la rutina.

"Cuantas más cosas nuevas, creativas e interesantes experimentamos, más largo nos parece un periodo de tiempo", explica Wittmann. Viajar, aprender algo nuevo o simplemente cambiar pequeñas cosas del día a día puede hacer que los días se sientan más largos.

Un ejemplo claro: un fin de semana fuera suele parecer más largo de lo que realmente es, precisamente porque está lleno de estímulos nuevos.

La atención también influye

La percepción del tiempo también cambia según en qué nos fijamos. Cuando estamos pendientes de nosotros mismos -por ejemplo, esperando- el tiempo parece alargarse. En cambio, cuando estamos distraídos o concentrados, pasa más rápido.

Esto tiene una explicación neurológica: las áreas del cerebro que procesan la conciencia corporal también están implicadas en cómo percibimos el tiempo.

En el fondo, todo apunta a lo mismo: el tiempo no se acelera realmente, pero nuestra forma de vivirlo sí cambia. Y ahí está la clave de esa sensación tan común: no es que el tiempo corra más… es que nuestro cerebro deja de registrar tantas cosas nuevas como antes.