Trump, forzado a rebajar exigencias: ahora plantea el fin de la guerra con Irán sin reabrir Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, juega al golf en el campo Trump Turnberry, durante su visita al Reino Unido, el 27 de julio de 2025.

Llevamos semanas escuchándole de todo a Donald Trump: que esta guerra es una excursión, que es cosa de un par de semanas, que se hunde el régimen de Irán, que no hay capacidad de respuesta... pero, visto cómo aguantan el envite los ayatolás, también escuchamos amenazas redobladas de desplegar el infierno en la tierra, de dar golpes definitivos, de consecuencias salvajes.

El caso es que la operación Furia Épica cumplió un mes el pasado sábado y no hay solución a la vista. Y eso estaría llevando al presidente de Estados Unidos a pensar que, igual, tiene que abandonar sus posiciones maximalistas y empezar a ceder. No es ese el término que maneja su Administración, claro, que hay que cuidar el relato. Pero digamos que el magnate se conformaría con menos, mientras el más se sigue negociando, ya sin armas de por medio.

Sostiene este martes el diario Wall Street Journal que el republicano ha dicho a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán incluso si el estrecho de Ormuz permanece cerrado en gran parte. La idea sería dejar para una fecha posterior una operación compleja para reabrirlo, indican a este medio funcionarios de la Administración.

La información menciona que la primera opción de Trump sigue siendo abrir el estrecho negociando el fin de la guerra con el régimen iraní, mientras que una segunda opción sería exigir a sus aliados, especialmente a los Estados del Golfo y a la OTAN, que lideren las operaciones para reabrir el estrecho.

El presidente de Estados Unidos está considerando otras opciones militares, según señaló el Wall Street Journal, citando a funcionarios, pero actualmente no son su prioridad inmediata. El diario también menciona que el Gobierno estadounidense estima que cualquier campaña militar centrada en la reapertura del estrecho de Ormuz duraría entre cuatro y seis semanas. Actualmente, el estrecho es uno de los principales puntos críticos del mercado energético, ya que el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo pasan por él.

Mientras, Trump podría ir vendiendo a la opinión pública que está alcanzando sus objetivos principales: debilitar la armada iraní y su arsenal de misiles, así como reducir las hostilidades actuales, al tiempo que presionaba diplomáticamente a Teherán para que reanudara el libre flujo comercial. Si esto fracasara, Washington presionaría a sus aliados en Europa y el golfo Pérsico "para que lideraran la reapertura del estrecho", según informaron estos funcionarios.

Las intenciones de Trump se conocen el mismo día en que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sugirió que se podría lograr una solución a largo plazo a la crisis del estrecho de Ormuz sin una operación militar, sino desviando los oleoductos de los Estados del Golfo. "Entre las soluciones a largo plazo se incluye desviar los oleoductos hacia el oeste, a través de Arabia Saudí hasta el mar Rojo y el Mediterráneo, evitando el punto estratégico geográfico de Irán", explicó el líder del Likud en una entrevista con el medio de comunicación conservador estadounidense Newsmax.

"La incapacidad de aprender del pasado significa que Donald Trump se enfrenta ahora a una disyuntiva determinante. Si no logra alcanzar un acuerdo con Irán, puede intentar declarar una victoria que no engañará a nadie, o bien escalar la guerra", avisa la BBC.

Hasta que la amenaza desaparezca

Aunque Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Omán poseen aguas territoriales en el estrecho, la presencia de Irán al otro lado del Ormuz lo ha vuelto vulnerable, ya que el régimen islámico tiene la capacidad de amenazar los mercados energéticos mundiales atacando a los barcos que transitan por el estrecho.

Es por eso que los estados del Golfo exigen que Trump continúe la guerra con Irán "hasta que la amenaza desaparezca", según ha desvelado esta noche la agencia Associated Press. Según funcionarios del Golfo e israelíes citados por AP, los Estados del Golfo creen que Irán aún no se ha debilitado lo suficiente, pese al mes largo de ataques.

La situación actual ofrece una oportunidad clave para derrocar al régimen iraní, entienden estas naciones, incluso después de haber dudado al comienzo de la guerra debido al escaso aviso que recibieron antes del ataque conjunto israelí-estadounidense.

Ahora son fuente herida, digamos, porque están siendo atacados en su propio territorio, y eso amplifica sus ganas de eliminar un poder regional que siempre ha sido tenso para sus intereses.

"Arabia está contraatacando con fuerza. Qatar está contraatacando. Emiratos Árabes Unidos está contraatacando. Kuwait está contraatacando. Bahréin está contraatacando", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo por la noche, mientras se dirigía a Washington desde su casa en Florida. "Todos están contraatacando". Los países del Golfo albergan fuerzas y bases estadounidenses desde las que Estados Unidos ha lanzado ataques contra Irán, pero no se han sumado a la ofensiva.