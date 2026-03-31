Podemos pide a su militancia que avale la búsqueda de una candidatura unitaria en Andalucía a dos días de que acabe el plazo

A falta de poco más de tres días para que finalice el plazo para registrar las coaliciones de cara a las elecciones autonómicas andaluzas, Podemos ha lanzado una consulta a su militancia para que decida si avala o no la decisión de su dirección de tratar de alcanzar un acuerdo de unidad con Por Andalucía. Según ha informado la formación morada en un comunicado, la votación estará abierta desde esta tarde a las 17.00 horas hasta mañana miércoles, 1 de abril, también a las 17.00 horas, a dos días del fin de plazo.

Aunque este lunes Podemos abrió por primera vez la puerta a una candidatura conjunta que no excluyera a Sumar, no ha sido hasta este martes cuando la ejecutiva andaluza del partido ha aprobado "por unanimidad la disposición de integrarse en Por Andalucía, ratificando las declaraciones públicas realizadas por Juan Antonio Delgado [el candidato de Podemos] y por la dirección estatal, a través de Pablo Fernández".

La pregunta que deberán responder las personas inscritas es: "¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para construir la candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?"

"Ese disparate no se va a repetir"

Este lunes, las declaraciones de Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, llamaron la atención de la coalición Por Andalucía, formada por Izquierda Unida, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y el Partido Verde. Desde que IU puso en marcha la reedición de la coalición en octubre de 2024, Podemos nunca ha querido formar parte de dicha unidad, sobre todo por la presencia de Sumar.

En Por Andalucía, pero en especial en IU, temían lo que ha sucedido este lunes, el cambio de giro en el guion de los morados. Hace unos días, fuentes de la candidatura se mostraban inquietas ante la posibilidad de que los de Ione Belarra pidieran formar parte de la candidatura con el plazo a punto de finalizar. En la coalición recuerdan muy bien lo que sucedió en los últimos comicios autonómicos, cuando el acuerdo con Podemos se cerró tan tarde que los morados se quedaron fuera al menos de manera formal tras no llegar a tiempo al registro. "Ese disparate no se va a repetir", insisten desde IU.

La oferta de última hora por parte de Podemos ha levantado sospechas en Por Andalucía, más que nada por el poco tiempo que queda para registrarse. Los morados no entran a valorar por qué han esperado tanto, aunque avisan de que, si hay voluntad, "hay tiempo". En IU, sin embargo, ven gato encerrado. Fuentes de IU señalan que esto era lo esperable y hablan de "batalla por el relato". Lo que Podemos quiere, señalan, es que parezca que ahora la culpa es de los de Maíllo si finalmente no se produce la ansiada unidad. "No es lo mismo lo que dicen hacia fuera que lo que negocian en privado", comentan.

Pese al ofrecimiento de Podemos, no obstante, habrá que esperar hasta mañana pasadas las 17.00 horas para saber si al menos su militancia apuesta por esta unidad y, llegado el caso, quedarían dos días para negociar su entrada antes de que termine el plazo.