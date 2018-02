Nueve inventos que no sabías que eran obra de mujeres

Seguro que has usado sus inventos cientos de veces, aunque sus nombres probablemente no te suenen. Tranquilos, es normal. Por un lado, hasta ahora no había mucha información sobre estas mujeres inventoras, ni en los libros de texto ni en internet. Por otro, hasta el siglo XX las mujeres no tenían derecho a registrar patentes a su nombre, por lo que muchas están registradas a nombre de sus maridos (si es que el cónyuge era lo suficientemente generoso como para hacerlo).

Así lo cuenta Sandra Uve en su libro Supermujeres, Superinventoras: Ideas brillantes que transformaron nuestra vida (Lunwerg Editores), que sale a la venta el próximo 20 de febrero. En esta "historia jamás contada de 90 científicas e inventoras colosales", Uve rinde homenaje a mujeres que, contra viento y marea, sacaron adelante sus ideas y, en muchos casos, revolucionaron nuestras vidas. Por ejemplo, a ellas tenemos que agradecer la programación informática (a Ada Lovelace), el primer e-book de la historia (a la española Ángela Ruiz Robles) o la técnica de cocción al baño María (a María la Judía).

Portada del libro.

"Este no es un cuento de princesas, sino una historia de personas luchadoras que persiguieron sus sueños hasta alcanzarlos", resume la autora e ilustradora, que inscribe esta obra dentro de un proyecto mayor titulado Superwoman, Super Inventors, que ha ido desarrollando en Instagram y a través de una exposición itinerante en Barcelona.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este 11 de febrero, El HuffPost ha hecho una selección de nueve de estas supermujeres inventoras a menudo silenciadas. Este es nuestro pequeño homenaje, aunque hay muchas, muchas más:

1. Ada Lovelace (Reino Unido, 1815-1852)

En las notas de esta matemática y poeta —hija del también poeta Lord Byron— se encuentra el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se la considera la primera programadora informática de la historia.

2. Ángela Ruiz Robles (Villamarín, León, 1895 - Ferrol, A Coruña, 1975)

Esta inventora era una gran desconocida hasta el 28 de marzo de 2016, cuando Google la hizo protagonista de su Doodle. A ella se le debe nada más y nada menos que la enciclopedia mecánica, precursora del libro electrónico. Doña Angelita, como se la conocía, fue profesora de Taquigrafía, Ortografía, Gramática y Mecanografía, escribió 16 libros (y además crió y educó a sus tres hijas).

3. Elsa Schiaparelli (Italia, 1890 - Francia, 1973)

Esta italiana fue poeta vanguardista y prolífica diseñadora de moda, con docenas de patentes. Pero la obra por la que más se la recuerda es la falda pantalón que ideó en 1931 para la tenista española Lilí Álvarez.

4. Hedy Lamarr (Austria, 1914 - Estados Unidos, 2000)

Lamarr ideó junto a George Antheil el Spread Spectrum, un sistema secreto de comunicaciones inalámbricas para guiar a los torpedos por radiofrecuencia y combatir a los navíos nazis en la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, este invento es el precursor del wifi actual.

5. Hipatia de Alejandría (Alejandría, 355 o 370 - 415)

Hipatia fue la filósofa más destacada de la escuela neoplatónica de Alejandría. Escribió sobre geometría y álgebra, mejoró el diseño de los astrolabios e inventó el densímetro y un aparato para obtener agua destilada. Suyo es también el aforismo: "Defiende tu derecho a pensar. Pensar equivocándose es mejor que no pensar". Acusada de brujería, Hipatia fue asesinada y quemada en la hoguera. En su vida está basada la película Ágora (2009), de Alejandro Amenábar.

6. María la Judía (Alejandría, siglo I - siglo II d.C.)

Está considerada como la primera alquimista de la historia. Inventó complejos aparatos para la destilación y sublimación de sustancias químicas, como el tribikos y el kerotakis, para calentar sustancias y guardar los vapores. La técnica del baño María lleva su nombre.

7. Maria Montessori (Italia, 1870 - Países Bajos, 1952)

Fue la primera mujer que se doctoró en Medicina en Italia, estudió Filosofía y Antropología e inventó el método pedagógico más famoso del mundo: el Método Montessori, que consiste en aprender jugando. Con él han estudiado (o estudian) los creadores de Google, Amazon y Wikipedia y el príncipe Jorge de Inglaterra.

8. Mary Phelps Jacob (Estados Unidos, 1891 - Italia, 1970)

Era 1913 y Mary iba a una fiesta en Nueva York cuando se dio cuenta de que a través del vestido se le veían los pechos por encima del corsé. Entonces cosió dos pañuelos de seda cruzados y atados con una cinta. Acababa de inventar el primer sujetador de la historia, que patentó un año después.

9. Virginia Apgar (Estados Unidos, 1909-1974)

Esta pediatra y anestesista, fundadora del campo de la neonatología, desarrolló varios estudios para evitar la asfixia y disminuir la mortalidad de los recién nacidos. A ella se debe el test de APGAR, publicado en 1953, que se realiza al primer y al quinto minuto tras el nacimiento del bebé para evaluar su estado físico. Es increíble pensar cuántas vidas se han salvado gracias a este simple procedimiento.