El coste humano de la guerra en Ucrania alcanza un nivel sin precedentes para Rusia

Desde que Putin lanzó su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022, podrían haber muerto 500.000 soldados rusos, tal y como advierte un reciente informe de la inteligencia británica.

Si estos números se confirman, la guerra iniciada por Putin sería la más mortífera para Rusia desde la Segunda Guerra Mundial.

La cifra se ha dado a conocer por la directora del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno de Reino Unido, Anne Keast-Butler, en una conferencia que trataba sobre las amenazas a las que Reino Unido tiene que enfrentar.

Sin embargo, asegurar que han muerto medio millón de militares rusos resulta complicado. Un estudio de la BBC y el medio ruso independiente Mediazona apuntaba a un total de 155.000 muertes no reconocidas por Rusia. Según la investigación, la cifra podría suponer menos de la mitad de muertes rusas estimadas en los últimos tres años y medio.

Por otro lado, el movimiento militar clandestino Atesh, ya advirtió el año pasado que Rusia está falsificando las muertes de sus soldados haciéndolos pasar como desertores. El objetivo sería ocultar las pérdidas que Moscú está sufriendo en sus ataques a Ucrania.

"Es más fácil declarar una ausencia sin permiso que explicar a los familiares dónde está el cuerpo", afirmaron desde Atesh. Esto podría estar teniendo una influencia negativa en la confianza de las tropas rusas.

Hay estimaciones aún más preocupantes para Rusia. La organización estadounidense CSIS (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales), calcula que las bajas en el ejército ruso se aceran al millón de personas. Aunque aquí se incluyen heridos y desaparecidos.

En cualquier caso, resulta complicado obtener una cifra fiable de soldados rusos muertos en Ucrania. La información es opaca, por lo que hay que recurrir a informes de entidades ajenas al conflicto.

Los expertos creen que la guerra ha entrado en una nueva fase y que Ucrania tiene ahora una oportunidad. Esto se debe a que Kiev ha logrado equilibrar el frente gracias al uso de drones de largo alcance y ataques logísticos. Las numerosas pérdidas humanas en el ejército ruso también estarían inclinando la balanza a favor de Ucrania.