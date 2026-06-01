¿Te sorprende el tamaño de los granizos cuando hay tormentas? Con el cambio climático, cada vez serán más grandes

Las impresionantes imágenes de coches abollados, tejados destrozados y campos arrasados por el granizo podrían ser, durante las próximas décadas una escena más habitual que de cine. Así lo ha advertido un nuevo estudio científico que relaciona directamente el cambio climático con un aumento del tamaño de las granizadas.

La alarma llega después de varios episodios recientes de tormentas severas en Europa. Sin ir más lejos, para este martes la Aemet ha activado el aviso naranja en Barcelona por lluvias y tormentas que podrían venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Además, en algunas localidades de los Alpes franceses se registraron granizos de hasta cinco centímetros de diámetro, similares al tamaño de una pelota de golf.

Ahora, un estudio publicado en la revista científica Nature apunta a que este tipo de fenómenos extremos podrían intensificarse de forma notable a medida que avance el calentamiento global.

Granizos del tamaño de una ciruela

Los investigadores, pertenecientes a la Universidad de Pekín y a la Universidad de Michigan, analizaron más de 14.000 tormentas mediante modelos climáticos avanzados para estimar cómo evolucionará el granizo en un planeta más cálido.

Según el estudio, en el escenario más pesimista de emisiones de gases de efecto invernadero, la frecuencia de granizos de tres centímetros o más de diámetro —aproximadamente del tamaño de una ciruela— aumentará un 52% para el año 2100. Por el contrario, las tormentas que producen granizo pequeño serán menos frecuentes.

¿Por qué el granizo será más grande?

Los científicos explican que el aumento de las temperaturas y de la humedad en las capas bajas de la atmósfera crea condiciones ideales para que las piedras de granizo crezcan durante más tiempo dentro de las nubes.

Además, las tormentas disponen de más energía, lo que favorece que los granizos ganen tamaño y peso antes de caer a la superficie. Como consecuencia, los daños económicos asociados a estos fenómenos podrían aumentar entre un 36,5% y un 42,1% a finales de siglo, según las estimaciones del estudio.

Un riesgo para viviendas, coches y agricultura

El meteorólogo John Allen, coautor de la investigación, considera que esta situación es especialmente preocupante porque las normativas de construcción de muchos países apenas tienen en cuenta el riesgo del granizo. Según explica, los daños provocados por estas tormentas ya generan en algunos años pérdidas económicas superiores a las causadas por tornados o determinados huracanes.

La agricultura será uno de los sectores más vulnerables. Un solo episodio de granizo de gran tamaño puede arrasar cultivos enteros en cuestión de minutos, comprometiendo la producción y los ingresos de miles de explotaciones agrícolas.

Qué solución hay

Aunque algunas regiones tropicales podrían registrar menos granizadas debido a que las temperaturas más elevadas derriten el hielo antes de llegar al suelo, Europa figura entre las zonas donde se espera un aumento del tamaño del granizo.

Los científicos coinciden en que no existe una solución rápida para evitar este fenómeno. La principal medida para limitar el crecimiento del granizo pasa por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el ritmo del calentamiento global.