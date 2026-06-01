Irán paraliza las negociaciones de paz con EEUU por los ataques israelíes en Líbano

Irán ha decidido suspender las negociaciones de paz con EEUU por los ataques que Israel está llevando a cabo contra Líbano. Así lo ha adelantado la agencia oficialista Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, que detalla que no se retomarán los contactos hasta que Tel Aviv cese en su ofensiva en territorio libanés.

La paralización de los contactos supone el enésimo paso atrás en una relación que formalmente se mantiene en el alto el fuego decretado a comienzos de abril y que posteriormente Trump extendió el tiempo que durasen las negociaciones. Sin embargo, es una tregua endeble, ya que tanto EEUU como Irán han golpeado objetivos del enemigo en ataques alternos, sin que la situación haya escalado hasta la vuelta a la 'guerra total'.

Más gravosa ha sido la actitud beligerante de Israel contra su vecino del norte en una campaña que trasciende la histórica disputa entre Tel Aviv y la milicia terrorista Hezbolá, radicada en Líbano. Pese a que los dos países mantienen otra extraña relación de tregua formal, recientemente el ejército hebreo ha retomado y multiplicado sus ataques en territorio libanés, llegando hasta la capital misma, Beirut.

"El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano", recoge la agencia de Teherán.

En paralelo al anuncio de la agencia, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha apuntado en sus redes que "el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano".

Por ello, la violación "en un solo frente constituye una violación del alto el fuego en todos los frentes", en referencia a lo ocurrido alrededor de Beirut. Y, dirigiéndose directamente a los dos países enemigos, el ministro añadía que "Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación", abriendo la posibilidad de nuevos ataques iraníes.

En los últimos días ha circulado tanto por Teherán como por Washington un preacuerdo definitivo de paz entre ambos países, que el propio Donald Trump puso en duda si firmar... mientras que los ayatolás reiteraban sus dudas ante las "exigentes" demandas estadounidenses. Entre elllas, la reapertura del paso libre en el estrecho de Ormuz o el compromiso de Teherán a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica