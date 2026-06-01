El papamóvil de León XIV ya está en España: este es el dispositivo del Ejército del Aire y la Policía Nacional para traerlo y custodiarlo 

El Ejército del Aire y la Policía Nacional han colaborado para traer el papamóvil

La visita del papa León XIV a España implica varios retos organizativos. El que más está dando que hablar tiene que ver con la movilidad en las ciudades, siendo destacables los cortes de calles en Madrid para montar la infraestructura de la misa en Cibeles o los refuerzos de transporte público en la capital, en Barcelona y en Canarias.

Pero hay otro detalle que ha requerido cierta planificación y que ha precisado de la colaboración entre el Ejército del Aire y la Policía Nacional. Se trata de la llegada del papamóvil.

Este vehículo resulta esencial para cualquier visita o desplazamiento del Pontífice, pues es el que usa siempre para trasladarse entre grandes multitudes. Además, al disponer de una cabina elevada y abierta, permite que gran parte de las personas congregadas puedan verlo desde muchos ángulos.

¿Cómo ha sido el traslado desde Roma a España? Un operativo de esta clase necesita seguridad y la coordinación de diferentes autoridades.

Así ha sido el operativo para traer el papamóvil a España

A España llegan dos vehículos. El primero aterrizó en Barcelona este domingo al mediodía. Lo hizo a bordo de una aeronave A400M propiedad del Ejército del Aire español. Ahora se encuentra custodiado por la Policía Nacional, también participan en este dispositivo de vigilancia la Guardia Suiza Pontificia y la Gendarmería Vaticana.

El otro papamóvil llegó a Madrid también en la jornada del domingo. Al igual que el vehículo trasladado a Barcelona, está siendo custodiado en unas dependencias de la Policía Nacional. No se utilizará hasta el 6 de junio, día en el que León XIV pisará la capital de España.

El vehículo de Madrid Mercedes Clase G modificado, mientras que el que usará en Barcelona es una pick up Isuzu D-Max, también transformado para que el Pontífice pueda situarse de pie en la parte trasera y así saludar a los fieles y que todos puedan verlo de manera sencilla.

El Mercedes Clase G será el vehículo principal, pues León XIV lo va a utilizar tanto en Madrid como en Canarias. Aún se desconoce cómo será el dispositivo para trasladado a las islas, aunque es previsible que se apliquen las mismas medidas de seguridad.