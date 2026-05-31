El aeropuerto con más tráfico del mundo se muda: así será la colosal operación logística para hacer el traslado

El aeropuerto internacional con mayor tráfico aéreo, el internacional de Dubai, cierra sus puertas, pero para trasladarse a una nueva ubicación. Su director ejecutivo, Paul Griffiths, asegura, en declaraciones a Glasgow Times, que todos los servicios aeroportuarios se trasladarán finalmente al nuevo Aeropuerto Internacional Al Maktoum (DWC), a más kilómetros de la capital.

Este megaproyecto tiene un presupuesto estimado de unos 25.800 millones de libras (más de 29.700 euros) y convertirá al aeropuerto Al Maktoum en el de mayor capacidad del mundo, capaz de albergar 260 millones de pasajeros al año. No obstante, las tareas de traslado no se haran efectivas hasta 2032, una vez el lugar alcance su capacidad máxima.

114 millones de personas

"En dos años superaremos la marca de los 100 millones y, por supuesto, esperamos que para 2031 el aeropuerto de Dubái (DXB) reciba a 114 millones de personas", asegura Griffiths, en unas declaraciones recogidas por el medio de comunicación. "La idea actual es que cuando DXB alcance un punto en el que hayamos creado suficiente capacidad en DWC (Aeropuerto Internacional Al Maktoum) para realizar la transición completa, trasladaremos todos y cada uno de los servicios de DXB a DWC", explica, en referencia a la macrooperación.

El director ejecutivo recuerda que la distancia entre ambos aeropuertos no supera ni los 70 kilómetros: "No tiene mucho sentido operar dos importantes centros aeroportuarios tan cerca unos de otros".

“Otro punto a tener en cuenta es que, para entonces, si nuestros cálculos son correctos, todos y cada uno de los activos del aeropuerto de Dubái estarán cerca del final de su vida útil operativa", agrega. “Por lo tanto, mantener abierto el aeropuerto de Dubái (DXB) no será viable económicamente a menos que invirtamos una enorme cantidad de dinero", apunta.

Según Time Out, es poco probable que el proyecto Al Maktoum se complete en su totalidad hasta alrededor de 2057. En ese momento, se espera que sea el aeropuerto más grande del mundo, con una capacidad de alrededor de 260 millones de pasajeros. Todavía no se ha confirmado ningún plan oficial de remodelación para el emplazamiento del aeropuerto DXB.