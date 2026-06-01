Dua Lipa se casa en Londres con Callum Turner y elige un 'look' inspirado en Bianca Jagger  

Si alguien sabe disfrutar de la vida, esa es Dua Lipa. Por eso la cantante está planeando una boda de tres días en Palermo con Callum Turner que previsiblemente se celebrará este fin de semana. Pero antes de que llegue la gran celebración, la pareja se ha dado el 'sí, quiero' en un enlace civil este domingo en Londres.

Los paparazzi captaron a la pareja tras celebrar la ceremonia en el Ayuntamiento de Old Marylebone, donde la artista y el actor estuvieron acompañados por su familia y amigos más íntimos. Con una sonrisa de oreja a oreja, Lipa y Turner se fueron en un taxi y no han trascendido más detalles sobre si se reunieron en algún lugar con sus invitados para seguir festejando.

Para la ocasión, la cantante de Houdini eligió un look que emulaba claramente al que eligió Bianca Jagger para casarse con Mick Jagger en mayo de 1971. Lipa lució un traje de chaqueta ajustada y falda asimétrica de Schiaparelli, rematada con botones joya.

Completó el look con un sombrero de ala ancha de Stephen Jones con un forro dorado y unos guantes a juego y unos zapatos blancos de Christian Louboutin.

Además, Dua Lipa también añadió una imponente joya al conjunto de su gran día: un imponente collar de diamantes en forma de serpiente de Bvlgari, firma de la que la cantante es embajadora desde principios de este año.

El look de Bianca Jagger para su boda ha sido uno de los más referenciados de las últimas décadas. El conjunto de Yves Saint Laurent se consideró uno de los más atrevidos hasta la fecha ya que la actriz lució la americana sin nada por debajo y cerrada únicamente con un botón central.

Bianca y Mick Jagger, en su boda en 1971 Getty Images

Por no mencionar el sombrero de ala ancha, en su caso con un velo incorporado que utilizó a su llegada. La imagen de Jagger es habitual en los boards de Pinterest de miles de novias de todo el mundo y, además de Dua Lipa, otras mujeres conocidas lo han utilizado en sus enlaces, como Amal Clooney en su boda civil en Venecia.

Está por ver qué diseñador elige Lipa para su boda en Palermo, donde se espera un despliegue de looks y fantasía para todo el fin de semana. En los últimos días, se ha visto a la artista en Milán con su estilista, lo que reforzaría el rumor de que la elegida es Donatella Versace, que ya recreó un diseño de los noventa firmado por su hermano Gianni y lucido por Kate Moss en la pasarela para la despedida de soltera de la cantante.

También se ha especulado con la posibilidad de que el diseñador Simon Porte Jacquemus, íntimo amigo de Lipa, fuera el elegido para vestirla en su gran día, aunque por ahora todo es una incógnita.