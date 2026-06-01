La Aemet activa el aviso por calor en estas zonas, pero advierte: "A finales de semana podría haber temperaturas más bajas"

En los últimos días las temperaturas han sido récord para la época del año. Y no sólo en España, en Europa occidental se han batido los registros de altas temperaturas, por ejemplo, destacan los 35ºC de máxima en Londres. Se debe a unas masas de aire cálido que están sobrevolando el territorio.

En España, el calor ha sido más propio de un mes de julio o de agosto que de mayo. Y la tendencia va a continuar al menos durante las próximas horas.

La Aemet ha activado el aviso amarillo en la jornada de hoy lunes en la campiña sevillana, en la campiña cordobesa y en la provincia de Jaén; las temperaturas en todos estos casos podrían alcanzar los 40ºC, aunque el peligro se considera bajo.

Además, en Extremadura y en el interior de la península los termómetros podrían llegar a los 35ºC. Las mínimas en muchos puntos del país podrían estar situadas por encima de los 20ºC, es decir, noches tropicales. El descanso se dificulta en estas situaciones. Seguro que ya lo has notado en los últimos días.

Sin embargo, la Aemet advierte de que la situación podría cambiar a partir del martes. "Las temperaturas bajarán, con valores ya más propios de estas fechas", anuncia el servicio meteorológico. Esto no significa que se acabe el calor, pero sí que será algo más suave.

A finales de semana las temperaturas podrían bajar aún más. En el norte y el este peninsular, pueden ser más bajas de lo normal para la época del año, tal y como anuncia la Aemet.

Se espera que los cielos se mantengan despejados esta semana en gran parte del territorio. Aunque este lunes llegará un frente a Galicia que dejará precipitaciones débiles. También habrá tormentas en el Pirineo que podrían ser localmente intensas.

Prepárate para un verano muy caluroso

Si ya te has cansado del calor, hay malas noticias: la Aemet advierte que el próximo trimestre será más cálido de lo normal, "con mayor probabilidad en tercios norte y este de la Península y en Baleares".

Esto no quita que pueda producirse algún episodio concreto de temperaturas más suaves. Además, en ciertas zonas, especialmente en el este, hay mayor probabilidad de lluvias durante este período.

"Esto no significa que vaya a llover mucho: el verano es siempre seco en España, pero podría haber más episodios de tormenta de lo habitual", aclara la Aemet.