Hasta Almeida ha tenido que salir a matizar "el que pueda hacer que haga" de Aznar 

La ha recuperada, la ha hecho suya y la bendecido delante de su propio autor, pero a nadie se la ha escapado que ha habido una importante matización. El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho gala de la polémica frase que el expresidente José María Aznar formuló hace 8 años de forma críptica y ha vuelto a pronunciar en un vídeo tras la imputación de su homólogo socialista Jose Luis Rodríguez Zapatero. Aquello de "el que pueda hacer que haga".

Que se refería a que se haga contra el Gobierno de Pedro Sánchez es una cuestión que no entra en duda, pero el también ex secretario general del PP recibió un aluvión de críticas por no concretar a qué se refiere exactamente en cuanto al nivel de acción y si estaba reclamando acciones ilegales o ajenas a la ley. Este lunes, en el marco de una jornada organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno —que, por cierto, preside Aznar— y Madrid Calle 30, Almeida ha incorporado esa aclaración a la hora de referirse a la frase.

En una cita que llevaba por título 'El papel de las infraestructuras, retos y oportunidades', Almeida ha aprovechado la efeméride del cumplimiento del octavo año tras la moción de censura que derribó al segundo Ejecutivo de Rajoy para recordar que el exministro que la defendió —Ábalos— está ahora en prisión. "España es una anormalidad democrática en estos momentos. Vivimos en una situación de excepcionalidad democrática con un Gobierno que ha secuestrado la voluntad del Parlamento, que es incapaz de presentar presupuestos, que está cercado y colapsado por la corrupción", ha continuado.

Un pequeño matiz a las palabras de Aznar: "Desde el punto de vista..."

Almeida ha ido dando pistas antes de referirse a la polémica frase de Aznar. "Ocho años después ha llegado el momento de decirle a todos los españoles que quieren conformar una mayoría social y un Gobierno limpio, honesto y que mire por el interés general de España que, desde el punto de vista cívico, hagamos todo lo que podamos hacer", ha mencionado antes de pasar a la cita.

"Quien pueda hacer, que haga, pero dentro de la ley, porque para hacerlo fuera ya está el Gobierno de Sánchez" José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid

Una cita en la que no ha perdido ocasión de criticar al presidente: "Quien pueda hacer, que haga, pero dentro de la ley, porque para hacerlo fuera ya está el Gobierno de Sánchez, quien comete delitos es el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE. Ahí está la diferencia entre el llamamiento de José María Aznar y la realidad de Pedro Sánchez".