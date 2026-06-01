Lo que dice un prestigioso abogado de EEUU sobre lo que está haciendo Pedro Sánchez va a sentar precedente

El prestigioso abogado estadounidense Reed Brony, reconocido mundialmente con el apodo de "el cazador de dictadores", ya que ha dedicado su carrera a perseguir crímenes de lesa humanidad y a lograr el procesamiento de algunos tiranos responsables de atrocidades, ha hablado sobre la situación política mundial y ha destacado la figura de Pedro Sánchez.

Lo ha hecho tras conocerse el caso de la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha provocado un terremoto en la política española, al mismo tiempo que se va conociendo más información sobre el denominado ‘caso Leire’, además de las declaraciones de distintas personalidades relacionadas con el caso Kitchen.

"Yo estoy tan desalmado por lo que está pasando con Zapatero, que yo quería transmitir que el mundo necesita a Pedro Sánchez", ha pronunciado en una entrevista en el pódcast Letra Global (@letraglobal en TikTok).

"Personifica una oposición necesaria al mundo de los tiranos"

Destaca que Sánchez "personifica una oposición necesaria a Donald Trump y al mundo de los tiranos". "Yo no soy experto en política española y no puedo opinar sobre Zapatero, pero ha sido tan alentadora la actitud de Pedro Sánchez y la concentración aquí en Barcelona de una resistencia internacional que eso no quiero que se pierda", ha añadido.

Preguntado sobre si opinaba lo mismo de quienes consideran que Sánchez se está proyectando a nivel internacional "para ocultar los problemas que tenga a nivel nacional", ha insistido en que sigue pensando que "por las razones que sean, era tan necesario en ese momento que haya alguien que diga firmemente no a la guerra y que aglutine las fuerzas progresistas que son tan necesarias en ese momento...".

Fue precisamente la actitud de Sánchez y de los españoles lo que hizo que muchos otros países tuvieran el coraje de seguir los mismos pasos, ya que, según Brony, "porque para hacerle frente a Trump está la frente interna, que es lo más importante, pero también hay que negarle victorias internacionales".

El "no a la guerra" de Sánchez

El pasado mes de marzo, poco después de que EEUU e Israel bombardearan Irán y comenzara un conflicto militar, Pedro Sánchez se posicionó rápido y fue uno de los primeros en pronunciar un tajante "no a la guerra" que, como consecuencia, le dio una reputación internacional enorme.

Su posicionamiento, constante y contundente, gustó mucho en el extranjero, como en Turquía, que hizo trending topic a Sánchez en X con miles de usuarios turcos halagando y aplaudiendo su postura.