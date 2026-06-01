Un profesor de sociología se fija en un detalle del concierto de Bad Bunny que no para de compartirse

Bad Bunny está arrasando en su gira por España. Si la semana pasada reventó Barcelona, ahora le toca el turno Madrid, donde este fin de semana ofreció sus primeros conciertos en la capital.

De su paso por el Riyadh Air Metropolitano muchos han destacado su capacidad para hacer de su espectáculo mucho más que un simple concierto. Una de las cosas más llamativas de su puesta en escena fue, sin duda, la Casita.

Para muchos, un acierto, pero para otros, un reflejo perfecto de lo que suponen los privilegios de clase. Porque la Casita está reservada para personalidades, pero también para algunos fans afortunados con derecho a colarse en la fiesta junto a los más VIP.

Sobre este detalle ha reparado el profesor de Sociología y Ciencias Políticas Dani Valdivia. Recogiendo un video que está circulando en redes sociales, ha recordado que la Casita de Bad Bunny "empezó siendo una metáfora antiimperialista".

"La mejor representación del capitalismo"

Para él, no obstante, ahora se ha convertido en "la mejor representación del capitalismo", pues a ella solo pueden acceder personas con una gran capacidad económica o quienes, especialmente por su belleza, pasan el "casting" del equipo de Bad Bunny.

Otro de los detalles que más han llamado la atención del concepto de la Casita es que casi todos los que tienen un hueco dentro son mujeres. "Es un nuevo ejemplo de cómo el sistema coopta lo subversivo para volverlo útil a sus fines", explica este profesor de sociología.

"La mercantilización de la pobreza, un homenaje a la gente del pueblo pero solo lleno de gente rica y famosa", opina una usuaria de X, muy en la línea de lo que apuntan los más críticos con este concepto. "Al final todo el mundo quiere seguir perteneciendo al grupo de los 'guays' del instituto o serlo de adulto si no lo fueron", apunta otra.