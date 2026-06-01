Los primeros testigos desbaratan parte de las acusaciones contra el hermano de Pedro Sánchez

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su salida este jueves a la Audiencia de Badajoz

Los primeros testigos que han declarado en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, desbaratan parte de las acusaciones. Uno de los aspirantes al puesto que al final obtuvo el "hermanísimo", Nerses Avakimyan Gasparov, ha declarado que "personalmente" no vio "irregularidades" en el proceso, como tampoco las vio en las propias bases.

En este punto y preguntado por si tenía conocimiento de que ese puesto estaba asignado a David Sánchez ha reconocido que "no" puede dar esa confirmación. Una oferta del puesto que, como ha especificado, conoció vía correo electrónico, al que le llega el boletín que envía la Diputación de Badajoz con las ofertas públicas de empleo. Tras verlo, lo estudió, le pareció interesante y se presentó.

Nerses Avakimyan Gasparov ha declarado como testigo este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017, primero como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de las Oficina de Artes Escénicas.

Sobre la citada convocatoria, ha hecho hincapié asimismo en que cuando la conocía, lo comentó con un amigo que también se presentaba y ha confirmado que conocía a algunos de los aspirantes. Posteriormente, ha agregado que no había ningún requisito geográfico para presentarse al estar abierto a cualquiera.

El violinista, músico y profesor de violín ha señalado sobre el proceso como aspirante al puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, al que se presentó junto a otras 10 personas, que no trabajaba antes del proceso para la diputación, pero que ha colaborado en algunos proyectos como unas clases de la orquesta del conservatorio, así como que en la actualidad trabaja en la institución provincial en dicho centro de enseñanza musical.

En este sentido y sobre la entrevista en sí para este puesto, realizada el 27 de junio de 2017, ha explicado que presentó su proyecto, pero que no recuerda qué preguntas le hicieron, y que duró en torno a 15 o 20 minutos en total.

Preguntado por si, en algún momento, oyó por parte de sus compañeros que se presentaba a este mismo proceso David Sánchez, ha replicado que sí, y que lo dijo un compañero, pero en relación a si en esas conversaciones daban por hecho que sería para él ha apuntado que "directamente no".

"De todas formas, siempre cuando hay un proceso selectivo, oposición o prueba se comentan cosas, se hablan cosas, pero tampoco era nada de 'oye que no te presentes porque' Lógicamente no", ha resaltado, a la vez que ha explicado que cree recordar que no llegó a conocer con anterioridad los criterios que se fijaron en ese proceso selectivo para acceder a ese puesto, y que sabe que se pedía un proyecto, que presentó, pero no recuerda de qué forma se iba a valorar éste u otro tipo de criterios.

Tampoco los llegó a conocer posteriormente, ha apuntado. Después de la prueba la noticia que tuvo fue la resolución de que David Sánchez había sido seleccionado.

En relación a la Oficina de Artes Escénicas, señala que no sabe lo que es, pero sí el proyecto 'Ópera Joven', consistente en divulgar este género en localidades en las que no se puede acceder en formato grande, algo que conoce a nivel conceptual porque le ofrecieron colaborar pero no pudo.

En otro momento de su intervención, Nerses Avakimyan Gasparov ha agregado que después del proceso selectivo no conoció las notas, así como que no ha tenido relación profesional ni con Ángel Seco López ni con Luis María Carrero.

Al mismo tiempo, ha expuesto que el 24 de junio de 2017 nació su hija pequeña y la prueba fue dos días después, por lo "prácticamente" salió del hospital y llegó a plantearse no presentarse, pero lo hizo finalmente, tras lo que ha sumado que, en la resolución posterior sobre la plaza, vio que ponía que con la misma se ponía fin a la vía administrativa y consideró que para obtener información tendría que acudir a la vía penal. Interpelado por esto último, ha agregado que no le vio "sentido".

Finalmente e interpelado por si, dado que muchos de los candidatos se conocían al ser el mundo de la música y los músicos un círculo relativamente pequeño, y si a la vista de posibles anomalías no se pusieron de acuerdo en una posible demanda colectiva o asistir a los sindicatos, Nerses Avakimyan Gasparov ha reiterado cómo leyó en la resolución que con la misma se ponía fin a la vía administrativa.

En este punto, el juez Patrocinio ha centrado la pregunta en si vieron irregularidades en el proceso, respecto a lo cual ha especificado que él "personalmente no", y no podía decir si lo ha escuchado a algún otro aspirante.

El origen del "hermanísimo"

David Sánchez, durante la apertura de juicio oral en la Audiencia de Badajoz. EFE/ Ballesteros POOL

El momento temporal en el que en el seno de la Diputación de Badajoz se escuchó por vez primera la expresión 'hermanísimo' para referirse a David Sánchez y el trabajo que éste realizaba ha centrado las declaraciones de los primeros testigos, exdirectores de conservatorios pacenses.

Las declaraciones testificales han comenzado con las preguntas de las partes a Evaristo Valentí, director del conservatorio 'Bonifacio Gil' en 2017, año en el que se contrató a David Sánchez.

"Había escuchado el rumor de que -David Sánchez- se iba a presentar", ha dicho Valentí en referencia al periodo del concurso para cubrir la plaza de coordinador de los conservatorios, cargo que finalmente recayó en el hermano del presidente del Gobierno.

La denominación de "el hermanísimo", según han expuesto las acusaciones, figura en algún correo que éste remitió a un cargo de la institución provincial coincidiendo con la publicación de las bases de dicha plaza, una expresión que "había oído".

"Yo necesitaba un profesor de piano, no un coordinador", ha agregado este testigo, quien no ha dudado en afirmar que fue crítico cuando tuvo constancia de la creación de la plaza de coordinador, algo "anómalo" y no recogido por la legislación.

Sin embargo, ha ratificado, a preguntas de la defensa, que en su informe de actividades expuso que "agradecía la plaza", que nunca escuchó la expresión del "hermanísimo" antes de la creación de la misma y ha aseverado que el perfil profesional de David Sánchez era idóneo.

En este contexto, María del Rosario Mayoral, persona que relevó a Valentí al frente del citado conservatorio (2020-2025), ha afirmado que no escuchó "ese rumor" antes de la llegada de David Sánchez.

Tanto Mayoral como Valentí han asegurado desconocer si la plaza de coordinador ya estaba previamente adjudicada a David Sánchez.

Ha afirmado que hacía falta un puesto que ayudara al desarrollo y promoción de los conservatorios, aunque ha asegurado, a preguntas de la acusación, que tampoco hubo muchas reuniones de coordinación entre los conservatorios con David Sánchez.

Asimismo, ha subrayado el "muchísimo trabajo" que suponía la dirección de las diferentes óperas, a cargo de David Sánchez, quien compaginó su trabajo al frente del programa 'Opera Joven' y de los conservatorios a raíz del cambio nomenclatura del puesto.

Unas respuestas dadas durante las preguntas de la defensa en el marco de su estrategia de tumbar las acusaciones de "absentismo laboral" de Sánchez.

La directora del conservatorio 'Juan Vázquez', Yolanda Sánchez, en su declaración, ha afirmado que en mayo de 2017 ya hubo un correo con la expresión 'hermanísimo', algo al que no le dio importancia.

Con posterioridad, fue Valentí quien le trasladó que dicha referencia guardaba relación con David Sánchez, si bien no supo realmente si éste iba a optar o no o que la plaza era para él. "Había rumores de que sonaba el nombre de David”, ha agregado sin especificar en qué momento los escucho.

Asimismo, ha dicho que la llegada de David Sánchez les vino muy bien por la carga de trabajo existente.

El presidente del Tribunal, José Antonio Patrocinio Pérez, ha pedido en varias ocasiones a las partes que centren sus preguntas a los hechos enjuiciados y que se ajusten a los tiempos. "Continúe, vaya terminando", ha sido la expresión que más ha utilizado.