Ya está en las librerías estadounidenses y en las virtuales el polémico libro sobre el primer año de Presidencia de los EEUU: Fire and Fury: Inside the Trump White House, de Michael Wolff. Un libro muy personal escrito por alguien que vivió en primera persona lo acaecido durante este año, en donde se recrean los defectos de Trump y, con ellos, de su Presidencia. ¿Nuevo? Poco.

Que Trump es un soberbio, ególatra, iracundo, inculto e incapaz de ejercer razonablemente su puesto era conocido. Que la estructura que le llevó a la Casa Blanca era poco menos que inexistente, también. Que su falta de conocimiento le llevó a confiar en su hoy criticado Bannon más su unidad familiar; también. Que Bannon y su yerno no se llevaban bien, se rumoreó a menudo. Que el director del FBI fue despedido, estaba meridianamente claro. Que no esperaba ganar, era previsible teniendo en cuenta las encuestas. Que sus relaciones conyugales no son convencionales tampoco es una novedad, como tampoco lo es que es un mujeriego y que ha tenido episodios de acoso. Y que hay detalles grotescos sobre Trump, es lógico teniendo en cuenta su personalidad y sus hábitos conocidos, empezando por su dieta, pasando por su coquetería y terminando por su pasión por los medios audiovisuales y el teléfono móvil, su único contacto con el mundo real.

Como en el 'Cuento del rey desnudo', alguien que ha estado en las entrañas de la Casa Blanca ha narrado a través de anécdotas que el Presidente está desnudo

Y entonces, ¿por qué está aparentemente tan preocupado, como para intentar evitar la publicación del libro? Posiblemente porque, como en el cuento del Rey desnudo, alguien que ha estado en las entrañas del ala oeste de La Casa Blanca ha exteriorizado a través de las anécdotas que narra, que el Presidente está totalmente desnudo: ni tiene capacidad, ni estudia, ni planifica. Actúa por impulsos y en beneficio propio, como se ha visto en la reforma fiscal.. Y, además, hay muchas posibilidades de que no agote el mandato como consecuencia de un impeachment provocado por las relaciones con Rusia. Aspecto este último en lo que propio Bannon está de acuerdo.

La desnudez de Trump es la constatación de la debilidad actual de los EEUU, con una marcha errática tanto en política interior como internacional, desconociendo los retos reales del mundo globalizado. La nota de prensa de hoy de Breitbart, alabando el año de Trump como si hubiera resuelto todos los problemas del país, es un intento vano de ir en contra del sentido del libro. Al igual que la que ha publicado Bannon. Debilidad de Trump que se puede ver en cómo ha caído en los brazos del establishment del Partido Republicano.

Nada de lo anterior tiene que significar necesariamente que algo vaya a cambiar en los próximos tres años o que los demócratas tengan más opciones este año o en 2020

Nada de lo anterior tiene que significar necesariamente que algo vaya a cambiar en los próximos tres años o que los demócratas tengan más opciones en las elecciones de este año o en las presidenciales de 2020. Tienen que empezar armando un proyecto y disponer de una candidatura eficaz, en la que Sanders y Warren parece que juegan con ventaja. Porque, no nos engañemos, este libro crítico con Trump no llegará a las manos de la mayoría de sus votantes, que lo consideran fake news. Las últimas encuestas siguen situándole con una amplia desaprobación, pero en el caso Trump no se sabe qué valor real tiene, teniendo en cuenta además las peculiaridades del sistema electoral estadounidense.

