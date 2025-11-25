Encuentro El HuffPost: ¿Es posible un futuro sin humo de cigarrillos?
En 2016, Philip Morris Internacional se marcó la misión de alcanzar un futuro libre de humo de los cigarrillos lo antes posible, y para ello la ciencia y la tecnología son piezas clave. Una de las mujeres que capitanean este proceso es Maribel Biezma, doctora en Medicina y responsable de Asuntos Médicos y Científicos en Philip Morris Spain, con la que nos sentamos en El HuffPost para hablar de en qué punto se encuentra esa transformación.
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentarcompleta tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos