Encuentro El HuffPost: ¿Es posible un futuro sin humo de cigarrillos?

En 2016, Philip Morris Internacional se marcó la misión de alcanzar un futuro libre de humo de los cigarrillos lo antes posible, y para ello la ciencia y la tecnología son piezas clave. Una de las mujeres que capitanean este proceso es Maribel Biezma, doctora en Medicina y responsable de Asuntos Médicos y Científicos en Philip Morris Spain, con la que nos sentamos en El HuffPost para hablar de en qué punto se encuentra esa transformación.

Mila Fernández
