Almada o el alma de un festival

La tercera producción es una revisitación a I was sitting on my patio this guy appeared I thought I was hallucinating. Esta obra fue dirigida por Robert Wilson en 1977, apenas un año después de su gran éxito Einstein on the beach. Wilson y Lucinda Childs desarrollan el haz y el envés de un monólogo sin dramatismo que presenta un largo flujo de conciencia. Nos encontramos con un río de palabras, pronunciadas primero por Wilson, luego repetidas por Childs que las marcaba con la expresividad del colapso interior. Los nuevos actores, magníficos, son Julie Shanahan, que proviene del Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch, y Christopher Nell, un destacado actor del Berliner Ensemble. Estos presentan unos personajes con tintes expresionistas. La dramaturgia consiste en un gran minimalismo clínico con austeridad formal donde destacan las repeticiones y las contradicciones de sentido. La escenografía es simplista, con una caja en blanco y negro con monocromos en led impulsados por movimientos inicialmente angulares y luego febriles. Es una obra muy representativa de su momento y que merece la pena revisitar siempre.