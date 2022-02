Being Penélope

Michael Loccisano via Getty Images

Michael Loccisano via Getty Images Penélope Cruz.

A veces, al levantarme, me invade la nostalgia.

A veces, al levantarme, me invade la nostalgia y me gustaría apretarme contra el pecho de mi madre antes de salir de casa, como se abrazaba Paula a Raimunda en Volver, cuando la vida las zarandeaba, cuando no había más camino que los pasos hacia adelante.

A veces, al levantarme, cuando me da vértigo el paso firme, cuando me marea el seguir creciendo y el paso del tiempo, me gustaría hacerme pequeño y acurrucarme entre las sábanas a seguir dejándolo pasar, como lo hace la frágil Rosa en Todo sobre mi madre, hasta recobrar la energía para dar un golpe en la mesa y seguir caminando, como ese huracán que es María Elena en Vicky, Cristina, Barcelona.

A veces, al levantarme, me gustaría que me brotara la resiliencia que tiene Italia en Non ti muovere y afanarme en desprender de mis hombros la levedad de la vida. A veces, al levantarme, quiero irradiar el calor con el que Jacinta abraza a Salvador en Dolor y Gloria o caminar con el arrojo de Macarena Granada o de Carla Albanese.