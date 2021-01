Dabiz Muñoz hiere sensibilidades con su última foto: "Qué mal gusto hacer algo así"

“El perfecto ejemplo de que las cosas, si no se entienden, pueden parecer lo contrario a lo que son”, remata.

Junto a la imagen, el chef ha precisado que se trata de cabezas de cochinillo cochifritas, “melosas, intensas, salvajes y súper crujientes”. “Si hay un plato icónico y que explica que es la @latasqueria es este. Un plato que puede parecer obsceno pero que representa un respeto absoluto por el producto, la utilización de las partes de los animales menos comerciales y que en muchas ocasiones no se utilizan, se malgastan y acaban en la basura”, ha explicado.

Pese a la extensa explicación del plato, han sido muchos los seguidores del chef que se han mostrado molestos porque, a su juicio, la foto es de mal gusto.

Estas son algunas de las reacciones que ha generado:

- Madre mía que pena ver esto.

- Será cultural, o falta de costumbre, o que soy un poco “cerrado” pero veo ese plato y no tengo ni pizca de ganas de probarlo, pero respetable quién lo haga y le guste.

- Da un poco de mal rollo verla así pero seguro que tiene que estar super tierna por dentro

- Da repelús total , Mira que me encanta lo que haces .. pero da mucha pena pobre animalito

- Que seguro para los que les atraiga este tipo de platos les gustará ,pero no sé verlo así no da mucho apetito a mi por lo menos me da bastante pena.

- Totalmente respetable pero me da un asco tremendo comerme una cabeza

- Qué cosa mas desagradable. Describe el horror. Qué mal gusto de hacer algo así. No deberías estar orgulloso de eso.

No es la primera vez que los seguidores de Muñoz reaccionan de forma similar ante una foto así. Hace algo menos de dos años, el cocinero publicó una imagen de un cochinillo asado del Restaurante Coque de Madrid y sucedió algo similar.