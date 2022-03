El día en el que la amenaza nuclear rusa dejó de ser solo una amenaza verbal

Anadolu Agency via Getty Images

Diario de guerra, día 9. La invasión entra en una nueva y muy preocupante fase: la verdadera amenaza nuclear rusa, ya con hechos y no solo con palabras . El viernes no había amanecido aún cuando un incendio en la planta de Zaporiyia ha tenido al mundo en vilo. El despertar en Occidente ha sido una sucesión de alertas de lo que pasó... y de lo que podría haber pasado.

Los combates que han deparado el control ruso de la central nuclear, la más grande de Europa, han generado un fuego que, afortunadamente, no ha tenido ningún efecto en la seguridad.

¿Qué ha pasado en Zaporiyia?

El peligro ha sido inmenso, pero el fuego no ha afectado a los reactores, sino a un centro de entrenamiento técnico y un edificio administrativo, que han sufrido daños.

Durante todo el día se han hecho mediciones de actividad y niveles de radiación, sin que se hayan notado variaciones de riesgo. Del ataque no ha resultado ninguna víctima mortal, solo dos heridos graves, ambos trabajadores de seguridad de la central.

¿Qué puede pasar? ¿Es fundado el temor a otro Chernóbil?

Zaporiyia dispone de seis reactores, más de los que disponía Chernóbil en el momento del desastre. No en vano, la central atacada hoy es la más grande de Europa y la tercera más grande del mundo, capaz de sumar entre todos sus reactores casi la misma potencia que todas las plantas que hay en España.

El portavoz de la central, Andrii Tuz, ha explicado que “el combustible nuclear está dentro del reactor atómico. Todavía no se ha descargado. Además, hay una piscina de recarga y almacenamiento de combustible nuclear en la sala central que también contiene uranio y conjuntos de combustible nuclear”, ha dicho, al enfatizar el peligro de que se rompa la cubierta sellada.

¿Qué se puede esperar de la inminente tercera ronda de negociaciones?

En vista de los acontecimientos, la previsión actual no es buena. Ucrania ha pedido “mediación internacional” porque dice que no se fía “en absoluto” de Rusia. De la conversación del jueves salió un acuerdo, vago, sobre el establecimiento de corredores humanitarios. No se ha avanzado nada en ello, a la espera de lo que puedan tratar los dos equipos negociadores.