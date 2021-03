El 82% de los españoles piensa que el machismo es todavía un problema

El 82% de los españoles cree que el machismo sigue siendo un problema. Este es uno de los datos que se desprenden de una encuesta exclusiva de YouGov para El HuffPost con motivo del 8-M. El sondeo muestra también que el 40% de los encuestados cree que el gran objetivo del feminismo debería ser la eliminación de la brecha salarial de género y que existe todavía una fuerte resistencia al término “feminista”: el 48% se declara así, frente al 43% que rechaza ese nombre.

El análisis al detalle de las respuestas de la encuesta realizada por YouGov ofrece conclusiones agridulces para el movimiento feminista en el país. Hay datos claramente positivos como el apoyo del que goza entre los españoles más jóvenes o la capacidad que ha tenido para llevar sus planteamientos a las conversaciones cotidianas de la población.

Hay también, sin embargo, números que invitan a no caer en la complacencia: un tercio de las mujeres no se declara feminista, el apoyo a los planteamientos del movimiento es débil en determinadas franjas de edad (y no precisamente las de los más mayores) y son más los que declaran sentirse menos identificados con su lucha que los que declaran sentirse más identificados con ella.

El sondeo exclusivo para El HuffPost revela también que el 80% de los españoles piensa que la celebración de la manifestación del 8-M de 2020, cuando el coronavirus se cernía ya sobre el país como una amenaza cierta, fue un error. Además, muestra que un 48% de los españoles piensa que las mujeres no han sufrido más que los hombres por la pandemia y sus consecuencias.

Machismo = problema

Una de las grandes conclusiones de la encuesta es que el movimiento feminista parece haber tenido éxito al perfilar los comportamientos machistas como una cuestión social, que afecta a todos y a todas. A pesar de que el 17% de los encuestados minimiza el asunto con su apoyo a las opciones “Raramente es un problema” (10%) y “No es un problema en absoluto” (7%), son mayoría los que creen que el machismo sigue siendo un problema en España: el 82%, repartidos entre las opciones “Sí, es un gran problema” y “Sí, a veces es un problema”.