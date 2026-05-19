Los años de cárcel a los que se enfrentaría Zapatero por los delitos que le imputa la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha levantado este martes el secreto de las actuaciones sobre el caso Plus Ultra y ha citado a declarar como investigado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero tendrá que acudir a la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio a las 09:00 horas imputado por delitos de tráfico de influencias y otros conexos, como el de blanqueo de capitales.

En el auto, de 85 páginas, el juez establece que existía una "trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

El expresidente socialista ha negado este extremo. En un vídeo publicado a mediodía de este martes, Rodríguez Zapatero ha defendido que nunca realizó ninguna gestión ante ninguna Administración en relación con el rescate de Plus Ultra, que obtuvo un préstamo público en 2021 junto con Air Europa, Air Nostrum y Volotea. Plus Ultra y Volotea todavía no han devuelto el préstamo, solo han pagado sus intereses.

La pena máxima de cárcel por los presuntos delitos que por el momento se le imputan

Aunque la causa será larga y tediosa en la Audiencia Nacional, el expresidente Zapatero ya tiene fecha para su declaración. El juez Calama le ha citado para el 2 de junio, después de que este martes 19 de mayo la Policía Nacional iniciara un registro del despacho del expolítico (en la calle Ferraz, a pocos metros de la sede nacional del PSOE) y en las sedes de tres empresas, entre ellas la de las hijas de Zapatero, Whathefav.

Zapatero preparará su defensa concienzudamente, ya que diversos expertos legales han advertido que la suma de los tres delitos que se les ha imputado podrían acarrear penas de prisión elevadas. Es muy pronto en el procedimiento, es todavía la fase de instrucción y no hay siquiera petición de condena, pero el Código Penal es muy explícito al respecto.

Por el delito de tráfico de influencias se estipula que si una autoridad o funcionario ha tratado de influir, este podrá ser penado con condenas de prisión que bascularán entre los seis meses y los dos años de cárcel, y hasta cuatro años en aquellos casos en caso de quien ofreciese influencias a cambio de dinero o beneficios.

En el caso del presunto delito de blanqueo de capitales, el Código Penal abunda en que la horquilla es de entre seis meses y seis años de cárcel. Se tienen en cuenta agravantes: por ejemplo, en el caso de que detrás exista una organización criminal, de lo que el juez Calama desliza en el auto que existen indicios en esta "fase embrionaria de la investigación".

Además, el auto detalla que los registros en el despacho del propio Zapatero y en las mercantiles se han efectuado "por la comisión de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales". La pena máxima en el Código Penal para la pertenencia a la organización criminal es de otros seis años, y para el de falsedad documental, de tres.

Esto lleva a algunos penalistas y especialistas en derecho a advertir que la pena máxima que se le podría pedir a Zapatero podría moverse en una amplia horquilla de incluso más de 16 años de prisión, en caso de que durante la instrucción surgiesen nuevos indicios por otros delitos (siempre que el análisis de lo requisado en el registro y la testifical del propio Zapatero no disiparan muchas de las dudas que establece Calama en su auto).

Con la declaración de Zapatero se pone en marcha un procedimiento judicial que también arrojará lecturas políticas y del que no tendría por qué existir desenlace hasta bien entrado el año que viene. Las cosas de palacio van despacio.