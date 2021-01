Las olas de calor matan a más personas que cualquier otro fenómeno meteorológico extremo: estas ciudades tienen un plan

Al igual que una pandemia, cuando una ola como esta golpea a una ciudad no solo mata a las personas, sino que sus efectos devastadores causan estragos en toda la sociedad: colapsa los servicios sanitarios, provoca cortes eléctricos, deforma las vías férreas, disminuye la productividad laboral y aumenta la violencia doméstica contra la pareja . Estas consecuencias no afectan de igual manera a toda la población. El calor exacerba las desigualdades existentes en la infraestructura física y social de una ciudad, azotando con mayor fuerza a los vecindarios con menores ingresos y a la gente de color.

Quién diseña las soluciones es importante. “En muchos casos, las personas que lideran los planes de acción climática de las ciudades no reflejan en estos a la población de la ciudad” , señala Robert Bullard, profesor de planificación urbana y política medioambiental de la Universidad Texas Southern, también conocido como el padre de la justicia medioambiental . “Si no implementamos medidas equitativas, la población más vulnerable seguirá siendo la población más vulnerable, los más marginados seguirán siendo los más marginados”.

Da igual lo maravillosa que sea una medida de refrigeración a nivel técnico si las personas encargadas de hacer la planificación no la despliegan en los lugares adecuados, porque la ya considerable disparidad de temperatura entre los barrios desfavorecidos y los acomodados empeorará.

Los tejados blancos se están imponiendo como una solución relativamente sencilla al calor. Bajo la iniciativa Cool Neighborhoods NYC , que cuenta con un presupuesto de 106 millones de dólares y de la que el programa Be a Buddy del Bronx del sur forma parte, se están pintando los tejados con pintura blanca reflectante. En el día más caluroso del verano neoyorquino un tejado blanco puede alcanzar 23 °C menos que el típico tejado negro. En Los Ángeles, donde más del 10% de la superficie terrestre de la ciudad está formada por asfalto negro que atrapa el calor, las autoridades de la ciudad están instalando sobre las carreteras californianas los primeros revestimientos blancos reflectantes. En la próxima década se prevé que la ciudad cubra alrededor de 1.500 de las manzanas más afectadas por el calor.

″Be A Buddy comenzó como un programa para hacer frente al calor, pero pronto nos dimos cuenta de que las personas más vulnerables al calor también son más vulnerables a otros problemas como la falta de alimento, el desempleo y la COVID-19″, añade Rodríguez. “El programa no trata solo el problema del calor. Creemos que es una forma de que las comunidades pueden desarrollarse, depender unas de otras y convertirse en expertas en tiempos de emergencia”.

El punto fuerte de Hunts Point es que cuenta con una comunidad muy unida. En 2018, The Point CDC lanzó la iniciativa Be A Buddy Program en colaboración con el Gobierno de la ciudad. Se identificó a los residentes vulnerables, personas mayores que vivían solas, personas con discapacidad o personas en viviendas de baja calidad a fin de que el voluntariado del vecindario pudiera prestarles ayuda durante una ola de calor. Según un informe de la NYC- Environmental Justice Alliance, el programa tuvo un éxito considerable , cuenta con 100 personas inscritas y durante la ola de calor en verano de 2019 se prestó ayuda a 500 personas.

“Debido a nuestra ubicación experimentamos el calor de forma única, incluso comparado con otras partes del sur del Bronx porque es un punto caliente dentro de la isla de calor urbana”, señala Dariella Rodríguez, directora de desarrollo comunitario de The Point Community Development Corporation , también conocida como The Point CDC, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es concienciar sobre los peligros medioambientales de este barrio de Nueva York.

Soluciones como estas de bajo perfil pero cruciales no solo se encuentran en la India: a 7.500 millas al oeste de Ahmedabad se está llevando a cabo un proyecto similar en la ciudad de Nueva York.

Las medidas sociales centradas en la comunidad, como las implementadas en Ahmedabad, quizá no resulten tan impresionantes como algunos de los planes de refrigeración que acaparan los titulares -por ejemplo, los jardines verticales en los rascacielos-, pero, según Mulgaonkar, son una de las formas más sencillas, asequibles y eficaces de mantener a salvo a las comunidades vulnerables durante una emergencia de calor: “No son llamativas ni futuristas, pero funcionan”.

“Crear resiliencia social es uno de esos aspectos necesarios para prepararse para el clima, pero que no sale tanto en los medios”, señala Priya Mulgaonkar, estratega de resiliencia de la New York City Environmental Justice Alliance .

“No podemos simplemente decir, oye, vamos a plantar unos árboles y así estará mejor”, afirma Rodríguez de The Point CDC: “Tenemos que plantearnos cuestiones como ¿qué problemas hay ahora mismo? ¿Cómo utiliza la gente las calles y la infraestructura con la que ya contamos? ¿Cómo podemos dar prioridad a estos lugares y apoyar los proyectos comunitarios como los jardines comunitarios o como plantar más árboles en los barrios más calurosos?”

Si la construcción de infraestructuras verdes en los vecindarios que más las necesitan no se realiza mediante una meticulosa consulta y planificación puede tener efectos negativos: provocar un aumento en el precio de la vivienda y forzar a los residentes a abandonar el barrio, un fenómeno que se conoce como gentrificación climática o verde .

El plan incluye un fideicomiso de tierras comunitarias que básicamente compra bienes inmuebles en el vecindario para alojar a aquellos residentes que de otro modo estarían en riesgo de desplazamiento, garantizando viviendas asequibles y protegiéndoles de la presión urbanística. Para combatir la alta tasa de desempleo del vecindario, el plan garantiza trabajos en la construcción y en el mantenimiento del parque a aquellos residentes con empleos precarios, en particular a los jóvenes y a las personas que han estado en prisión.

Una de las iniciativas favoritas de Rigolon son las supermanzanas de Barcelona, un estilo de diseño urbano destinado a limitar el uso del automóvil y así solucionar la gran contaminación atmosférica de la ciudad. Cada supermanzana está compuesta por nueve manzanas cuyas calles se han cerrado al tráfico y en su lugar cuentan con carriles bici, parques, parques infantiles y asientos al aire libre. Según un estudio de 2019 realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, si la ciudad construyera las 503 supermanzanas previstas se podrían salvar 667 vidas, 117 de las cuales lo harían gracias a la reducción del efecto isla de calor urbana.

“Lo que me parece importante de las supermanzanas es que [la ciudad] eligió las manzanas donde había muchas viviendas sociales”, señala Rigolon, “porque no solo querían llevar esos espacios públicos a quienes más los necesitaban, sino que también querían asegurarse de no desplazar a la gente”.

El calor es una amenaza compleja, una de la que es difícil escapar y que supone el mayor riesgo para quienes tienen menos recursos. A medida que se acelera la crisis climática se prevé que las muertes por calor aumenten drásticamente a menos que se tomen ya medidas de adaptación.

Para los miles de millones de personas que viven en las ciudades no hay una solución técnica sencilla ni una solución mágica que pueda protegerlos del calor actual o del futuro aumento de temperaturas. La solución la podemos encontrar en la variedad de proyectos que se llevan a cabo alrededor del mundo. Pero para ser realmente resilientes debemos preguntarnos: ¿para quién son las ciudades realmente?

La pandemia del coronavirus ha demostrado de forma brutal que muchas de nuestras ciudades no están diseñadas para cuidar de la ciudadanía más vulnerable durante una crisis.

“Con la crisis climática, al igual que con la crisis de la COVID-19, nuestra lucha por el planeta va de la mano con nuestra lucha por la equidad”, señala Jaiswal: “Si no podemos proteger a las personas más vulnerables de nuestras comunidades fracasaremos todos”.

Aunque el plan de Ahmedabad para reducir la vulnerabilidad al calor ha sido un éxito, debe ser constantemente actualizado para adaptarse a un clima cambiante. Según los modelos climáticos de las Naciones Unidas, se prevé que en India la temperatura media aumente hasta 4,4 °C para 2100 y que se intensifiquen tanto la frecuencia como la duración de las olas de calor.

“Lo más importante que debemos hacer ahora es actuar con audacia y rapidez”, declara Jaiswal: “Tenemos a nuestra disposición toda la tecnología y todas las soluciones como, por ejemplo, el plan de acción contra el calor de Ahmedabad. Con la crisis climática debemos actuar ya. Es solo una cuestión de voluntad política”.

En cuanto a Manish, cuando la temperatura asciende hace lo que puede para adaptarse. En verano evita salir a la calle para reuniones de trabajo innecesarias. En casa pone cortinas verdes de bambú para mitigar el calor sofocante. Y, cuando puede, se escapa a un bosque cercano para refugiarse.

A pesar de las brutales olas de calor de Ahmedabad, su amor por la ciudad no ha disminuido. “Yo era un extraño cuando llegué por primera vez a esta ciudad en 2006, pero después de un tiempo llegamos a conocernos. Hoy estamos enamorados”, afirma: “A pesar de los duros veranos, la ciudad adora a su gente.”

Padre de una hija de seis meses que crecerá en un mundo que no para de calentarse, Manish no tiene intención de marcharse de Ahmedabad, la ciudad con un plan.

Este artículo forma parte de la colaboración entre Huffpost UK y Unearthed, el equipo de investigación periodística de Greenpeace UK, y ha sido traducido del inglés.