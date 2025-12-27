En Reino Unido hablan con claridad sobre cómo está España: a más de uno le va a fastidiar el fin de año

El prestigioso diario británico Financial Times, uno de los periódicos económicos más importante del mundo, con más de 1.3 millones de suscriptores de pago y que fue fundado en 1888 por James Sheridan y Horatio Bottomley, ha hecho un análisis sobre cómo va la economía española que va a fastidiar las vacaciones a más de uno.

Se trata del análisis que han escrito tres de sus periodistas, Ian Smith, en Londres; Bardeny Jopson, en Madrid; y Amy Kazmin, en Roma. En él, han hablado de la buena evolución de España y también de Italia. "Los costos de endeudamiento gubernamentales pagados por Italia y España han caído a su nivel más bajo en relación con Alemania en 16 años", ha expuesto.

El prestigioso medio británico ha destacado que "el sólido crecimiento económico de España ha ayudado a reducir su diferencial a 10 años con Alemania a menos de 0,5 puntos porcentuales". "Este nivel es también el más bajo desde antes de la crisis de la eurozona", ha razonado.

"Los inversores destacan la mejora de la trayectoria económica de España y las prudentes políticas fiscales de Italia bajo un gobierno políticamente estable", han detallado en el artículo, antes de poner en valor en qué se está convirtiendo España.

"España se perfila como la gran economía avanzada de más rápido crecimiento del mundo por segundo año consecutivo en 2025", ha expuesto, antes de explicar que se ha producido gracias a una combinación "de inmigración, turismo, bajos costos de energía y fondos de la UE".

"El FMI pronostica una expansión del PIB del 2,9% para el país este año. Ese crecimiento, unido a una creciente recaudación fiscal, reducirá el déficit de España del 3,2% del PIB en 2024 al 2,5% este año, según las previsiones del Banco de España", ha destacado en el artículo el prestigioso diario británico.