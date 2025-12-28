Una revista británica describe a la princesa Leonor como nunca antes se había hecho en España

La princesa Leonor termina 2025 de una forma diferente a la que lo empezó. Arrancó el año a bordo del Juan Sebastián de Elcano, siguiendo su formación naval y, hace unos días, realizó su primer vuelo en solitario tras ingresar hace unos meses en la Academia General del Aire para cumplir la su última etapa en su formación militar.

Pero la hija de Felipe VI y princesa de Asturias ha sido protagonista en la revista británica especializada en realeza, Tatler. Desde allí, han definido a la heredera de la Corona española con unas palabras que hasta ahora nadie había usado en España.

"Cómo la princesa Leonor de España se convirtió en la heredera real definitiva de la Generación Z", han asegurado, destacando que "desde compromisos en solitario en el extranjero hasta literalmente volar un avión ella sola, la Princesa de Asturias es una mano firme para el trono español".

La revista británica ha defendido que el futuro de las monarquías europeas "está en buenas manos, con un gran número de herederos de la Generación Z preparándose para ascender al trono". "Desde el príncipe heredero Christian de Dinamarca hasta la princesa Catalina Amalia de los Países Bajos , estos jóvenes adultos se han estado formando", han recordado.

Pero han destacado algo único que tiene la princesa Leonor. "Pero ¿quizás la más cualificada de estos monarcas de nueva generación? La princesa Leonor de España, hija de 20 años del rey Felipe y la reina Letizia, quien se convertirá en la primera reina gobernante del país desde su tatarabuela, Isabel II, en el siglo XIX", han razonado.

"Como reina, Leonor será la jefa de las Fuerzas Armadas del país y, como tal, recibirá instrucción en la Armada, el Ejército del Aire y la Fuerza Aérea Nacional, todo bajo el nombre de 'Borbón Ortiz', en homenaje a la Casa Real Española y al apellido de soltera de su madre", han destacado.

La joven miembro de la realeza "más cualificada de Europa"

Después de destacar su formación naval, han explicado que hace unos días realizó su primer vuelo en solitario y han destacado que este "es solo el último logro que demuestra que la princesa Leonor es, sin duda, la joven miembro de la realeza más cualificada de Europa".

"Desde muy joven, ha estado perfectamente preparada para el trono. Su primer compromiso en solitario tuvo lugar con tan solo 15 años, cuando visitó el Instituto Cervantes en el marco de las celebraciones de su 30.º aniversario y entregó al personal dos libros", han expuesto.

La revista británica experta en realeza ha asegurado que todo se debe a "la larga herencia dinástica de su padre y la mente periodística de su madre (y su excelente ojo para la vestimenta real)". "No sorprende que la princesa Leonor sea la estrella de la generación Z", ha añadido.