El PSOE sube una marcha más contra Feijóo y le acusa de "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la DANA

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la dana de Valencia que dejó 230 fallecidos, tras conocerse los mensajes que el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se intercambió con él ese día y que envío a la jueza del 24 de diciembre.

En rueda de prensa en Lleida, ha dicho que "un líder que miente, que manipula cuando detrás hay 230 víctimas, familias destrozadas, no merece liderar un proyecto político". "Que se vaya el señor Feijóo, que se vaya el PP a otra parte. Porque las víctimas merecen la verdad", ha reclamado.

Al preguntársele si denunciarán en Fiscalía al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por presuntas mentiras en la comisión parlamentaria, ha respondido que el PSOE y el PSPV valoran cómo reaccionar: "Lo estemos valorando todo", y decidirán en los próximos días.

"Hay dos maneras diferentes de entender la política"

Ha concluido que en España "hay dos maneras totalmente diferentes de entender la política", y por eso ha contrastado a Feijóo con la política del Gobierno, alegando que mejora la vida de la gente, que tiene la economía "que más crece en Europa", que sube las pensiones y el sueldo de los funcionarios, y que da ayudas a los vulnerables y al transporte.

En cambio, ha advertido de que el PP "cree que la política está para su servicio propio, para protegerse a ellos mismos". Ha añadido que Feijóo dijo que no sabía nada de víctimas y "que estaba informado en tiempo real; los whatsapps demuestran que es mentira".

También ha dicho que, aunque Feijóo habló de colaborar con la justicia, "con el dolor de las víctimas, un 24 de diciembre, decide enviar solo una parte de los mensajes que tuvo con el señor Mazón".

"Entregar solo una parte de los whatsapps en Navidad y suprimir lo que al señor Feijóo no le interesa que sepamos" es, según ella, lo que le convierte en trilero en vez de líder de la oposición.