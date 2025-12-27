Miguel Bosé ve esta escena en la Puerta del Sol de Madrid y usa dos palabras que igual le amargan las navidades al PP de Ayuso

Fotomontaje de Miguel Bosé, su tuit y lo que pasó hace unos días en la Puerta del Sol de Madrid.

El cantante Miguel Bosé, Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación en 2013, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2009 y Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid en 2015, ha publicado un mensaje en la red social X sobre lo que ha ocurrido en la Puerta del Sol de Madrid hace unos días.

Ocurrió el pasado lunes 22 de diciembre, cuando una veintena de jóvenes católicos pertenecientes al grupo Hakuna Group Music cantó varios villancicos tradicionales desde el balcón de la Real Casa de Correos.

Al ver la escena, en un vídeo que uno de los protagonistas grabó desde el balcón de la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Bosé la ha compartido. Pero lo ha hecho, usando las mismas dos palabras que el PP madrileño echó en cara hace unos días al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"EMOCIONANTE!!!! HACÍA TIEMPO QUE NO SE VEÍA ALGO ASÍ. FELICES FIESTAS A TODO AQUEL QUE VIVE LA FE Y LA CONCORDIA EN ESTOS MOMENTOS TAN COMPLICADOS Y DIFÍCILES!!!", ha escrito el cantante, como se puede comprobar, en mayúsculas.

Además de hablar de "estos momentos tan complicados y difíciles", las dos palabras que no han gustado a más de uno han sido las de "felices fiestas". Las mismas que usó Pedro Sánchez para felicitar la Nochebuena y las navidades a todos los españoles y que el PP de Ayuso le echó en cara.

"Las vivas como las vivas, ¡felices fiestas!", aseguró el presidente del Gobierno, junto a un vídeo de 50 segundos que sigue acumulando más de cinco millones de visualizaciones y miles y miles de reacciones días después de que lo publicara.

Entre ellas, las del PP madrileño, que criticó que no dijera Navidad. "Feliz Navidad. Se dice FELIZ NAVIDAD. No cuesta tanto decirlo", señalaron desde la formación política que lidera Isabel Díaz Ayuso.