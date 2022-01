Miguel Ángel Silvestre desvela lo que le dijo su madre al ver a Pedroche en las Campanadas

Cristina Pedroche lleva unos días malos. La protagonista de las Campanadas compartió hace unos días en Instagram cómo se sentía después de una jornada histórica en la que por primera vez una cadena privada superaba a TVE.

La colaboradora de Zapeando explicó que “aunque no lo parezca” para ella “están siendo días difíciles” y que, aunque intenta mantenerse al margen y no leer nada “siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal”.

En el post de Instagram en el que Pedroche se ha desahogado hay cientos de respuestas de personas relevantes del mundo de la música, de la cultura, del cine...

Uno de los comentarios que más éxito ha tenido en apoyo a la presentadora es el del actor Miguel Ángel Silvestre que ha compartido la conversación que tuvo con su madre cuando Pedroche apareció en pantalla junto con Alberto Chicote en Antena 3.

Este es el texto que ha compartido Silvestre:

Cristina, yo te vi con mi madre y de repente le dije:

-Mama, mira que guapa, mira que… que…bonita…esta.

-Si cariño, esta guapísima.

-Ya mama, pero me refiero a Ella, es… Preciosa por dentro, que luz tan bonita tiene, que energía, que verdadera es… que Todo!

-Si, esta radiante… Es la bomba esta chica!

Un comentario que está a punto de llegar a los 2.000 ‘me gusta’ y que se suma a los de Paco León, Alejandro Sanz, Sara Carbonero, Sara Sálamo y otros rostros populares de la cultura española.