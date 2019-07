TENDENCIAS

¿Qué arriesgarías por 948 millones de euros?

EL HUFFPOST PARA 'LA CASA DE PAPEL'. Seguro que alguna vez te has hecho a ti mismo esa pregunta y te has venido arriba con las respuestas, aunque todo se llena de matices cuando la familia o los amigos entran en juego. Hemos salido a la calle para preguntar a la gente si lo darían todo por las personas a las que quieren, incluyendo la montaña de millones, y sus respuestas no tienen desperdicio.