La sorpresa de Rosalía en Lisboa: canta 'Memória' por primera vez con Carminho 

Después de triunfar en sus cuatro conciertos en Madrid, Rosalía ha puesto rumbo a Lisboa donde actuó este miércoles en el primer espectáculo de su gira Lux. La artista se subirá de nuevo al escenario este jueves para completar su parada en la capital portuguesa, pero la primera fecha ya ha dejado un momento para la historia.

La motomami tenía una sorpresa reservada para sus fans portugueses e invitó al escenario a la fadista Carminho para cantar juntas su colaboración, Memória. Antes del primer concierto de Lux en Lyon el pasado 16 de marzo, se filtró un setlist en redes sociales en el que aparecía esta canción, pero Rosalía no la había cantado hasta ahora, por lo que la alegría de las miles de personas que abarrotaban el MEO Arena fue total.

El momento se produjo durante el segmento en el que Rosalía se traslada al medio de la pista junto a la orquesta, donde también interpreta Dios es un stalker, La rumba del perdón y CUUUUuuuuuute. Hasta este miércoles, Memória era la única canción de Lux junto con Mundo nuevo que la catalana todavía no había interpretado durante la gira, así que los fans de esta última pueden tener algo de esperanza.

"Tener la atención de esta ventana para el mundo como es Rosalía, es una oportunidad y un privilegio para el propio género. Estamos todos muy felices", comentó Caminho sobre su colaboración con Rosalía en una entrevista en El HuffPost hace unos meses.

Igual que sucedió en Madrid y en el resto de conciertos, el primer show de Lisboa ha vuelto a dejar momentazos además de la sorpresa. En el confesionario, Rosalía subió a un fan chino al que le preguntó cómo se decía "una perla" en ese idioma, mientras que cuando paseaba cantando Dios es un stalker entre el público otro seguidor el enseñó un póster con una imagen de su paso por Tú sí que vales.

Entre concierto y concierto, su debut como actriz

Rosalía es uno de los temas de conversación indiscutibles en el mundo de la cultura y el entretenimiento y no solo por su gira. La artista debuta este domingo como actriz en la tercera temporada de Euphoria, donde interpreta a una bailarina de striptease llamada Magick.

Según algunas personas que han visto la serie la primera frase que pronuncia en la serie es "Me cago en tus muertos", pero habrá que esperar hasta este fin de semana para saber realmente hacia dónde va su trama.