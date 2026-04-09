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La sorpresa de Rosalía en Lisboa: canta 'Memória' por primera vez con Carminho
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La sorpresa de Rosalía en Lisboa: canta 'Memória' por primera vez con Carminho 

La artista está en la capital portuguesa para presentar su gira 'Lux'. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Rosalía, en su primer concierto de la gira 'Lux' en 'Lyon'
Rosalía, en su primer concierto de la gira 'Lux' en 'Lyon'Gareth Cattermole/Getty Images

Después de triunfar en sus cuatro conciertos en Madrid, Rosalía ha puesto rumbo a Lisboa donde actuó este miércoles en el primer espectáculo de su gira Lux. La artista se subirá de nuevo al escenario este jueves para completar su parada en la capital portuguesa, pero la primera fecha ya ha dejado un momento para la historia. 

La motomami tenía una sorpresa reservada para sus fans portugueses e invitó al escenario a la fadista Carminho para cantar juntas su colaboración, Memória. Antes del primer concierto de Lux en Lyon el pasado 16 de marzo, se filtró un setlist en redes sociales en el que aparecía esta canción, pero Rosalía no la había cantado hasta ahora, por lo que la alegría de las miles de personas que abarrotaban el MEO Arena fue total. 

El momento se produjo durante el segmento en el que Rosalía se traslada al medio de la pista junto a la orquesta, donde también interpreta Dios es un stalker, La rumba del perdón y CUUUUuuuuuute. Hasta este miércoles, Memória era la única canción de Lux junto con Mundo nuevo que la catalana todavía no había interpretado durante la gira, así que los fans de esta última pueden tener algo de esperanza.  

"Tener la atención de esta ventana para el mundo como es Rosalía, es una oportunidad y un privilegio para el propio género. Estamos todos muy felices", comentó Caminho sobre su colaboración con Rosalía en una entrevista en El HuffPost hace unos meses

Igual que sucedió en Madrid y en el resto de conciertos, el primer show de Lisboa ha vuelto a dejar momentazos además de la sorpresa. En el confesionario, Rosalía subió a un fan chino al que le preguntó cómo se decía "una perla" en ese idioma, mientras que cuando paseaba cantando Dios es un stalker entre el público otro seguidor el enseñó un póster con una imagen de su paso por Tú sí que vales

Entre concierto y concierto, su debut como actriz

Rosalía es uno de los temas de conversación indiscutibles en el mundo de la cultura y el entretenimiento y no solo por su gira. La artista debuta este domingo como actriz en la tercera temporada de Euphoria, donde interpreta a una bailarina de striptease llamada Magick. 

Según algunas personas que han visto la serie la primera frase que pronuncia en la serie es "Me cago en tus muertos", pero habrá que esperar hasta este fin de semana para saber realmente hacia dónde va su trama.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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