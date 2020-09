La divulgadora científica Rocío Vidal habla así de Iker Jiménez

La periodista científica, Rocío Vidal, conocida en redes como La gata de Schrodinger,ha dedicado uno de sus vídeos a la figura de Iker Jiménez.

Vidal, que ha anunciado que unos días charlará en Twitch con el presentador de Cuarto Mileno, ha querido expresar qué piensa sobre la controvertida labor del periodista de Cuatro.

“Iker es un maravilloso comunicador”, ha empezado diciendo Vidal sobre Jiménez. La divulgadora ha alabado al presentador por la forma que tiene de contar y de afrontar algunos temas relacionados con el misterio.

“Me encanta escuchar historias de fantasmas, me lo crea o no me lo crea”, ha añadido Vidal. Pero también ha sido crítica con cómo han tratado otros temas: “Para mí han sobrepasado el límite de lo que puede llegar a llamarse desinformación”.

Vidal ha valorado de forma negativa que se haya dado voz en Cuarto Milenio a personas que hablaban de los chemtrails, del “fraude contrastado” de las caras de Bélmez, del caso de Verónica, de la electrosensibilidad, del reiki... todos ellos de escaso rigor científico.