"Raquel, por favor": Críticas a esta periodista de TVE por dar pábulo a una teoría de la conspiración

Raquel Martínez, presentadora del Canal 24 Horas de TVE, está recibiendo duras críticas en Twitter tras publicar un mensaje en el que da pábulo a una teoría de la conspiración.

Martínez ha compartido una fotografía que ha hecho al cielo de Madrid en el que se ven dos estelas blancas. Y ha escrito lo siguiente:

"Hoy, desde mi coche, he visto esto: dos estelas juntas, la de un avión y la de un chemtrail. La primera es inocua, corta y desaparece. La segunda tarda más, es larga y afecta a tu salud. A mí me llamarán conspiracionista, pero a ti te dirán que son "nubes de condensación".

Hoy dsd mi coche he visto esto: dos estelas juntas, la de un avión y la de un #chemtrail La primera es inocua, corta y desaparece. La segunda tarda+, es larga y afecta a tu salud. A mí me llamarán #conspiracionista, pero a ti te dirán que son "nubes de condensación" #geopolítica pic.twitter.com/JObHs4LCmJ — Raquel Martínez (@RaquelMtnez_tv) 1 de marzo de 2019

La teoría de los chemtrails no está demostrada científicamente y hasta la propia AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) ha respondido a ella con un documento explicativo en el que niega el peligro de las estelas de condensación y asegura que estudios científicos no han conseguido encontrar evidencias de "programas atmosféricos secretos a gran escala":

"Un estudio de la Universidad de California, Quantifying expert consensus against the existence of a secret, large-scale atmospheric spraying program (Christine Shearer, Mick West, Ken Caldeira and Steven J Davis, Environmental Research Letters, Volume 11, Number 8, 10 agosto 2016), accesible aquí, presentaba la opinión de 77 científicos expertos en química atmosférica o en geoquímica. 76 de ellos no encontraron ninguna evidencia de un secret large-scale atmospheric program (SLAP), o programa atmosférico secreto de gran escala, y el número 77 refirió, como única evidencia que no podía explicar, altos niveles de bario atmosférico en una zona remota sobre un terreno con bajos niveles de bario. (...) Según la estimación de David Incertis en el blog 500 euros por un chemtrail, si las estelas consistieran en compuestos metálicos dispersados desde aviones, para obtener una estela de las dimensiones de las estelas persistentes, haría falta dispersar una cantidad tal de material cuyo peso ningún avión sería capaz de transportar (...) Las estelas en sí, son simples nubes de hielo, que no pueden envenenarnos, como temen algunos, sin embargo, el impacto de la aviación en la naturaleza es complejo, pero indudable, y no debemos minusvalorar sus consecuencias en el futuro del planeta. (...) Con estelas o sin estelas, las emisiones de los aviones son en sí una fuente de gases de efecto invernadero y de partículas contaminantes que no se puede ni mucho menos despreciar".

Son muchos los que han contestado a la presentadora criticándola:

La tierra no estaba montada sobre una tortuga? pic.twitter.com/sBX6wZjjBI — C. Tanganito (@KinDoom_03) 2 de marzo de 2019

mea culpa! lo confieso! pertenezco a las élites internacionales de los gobiernos y actúo en la sombra!! soy gaseador oficial!

Reparto #chemtrails por todo el mundo! pic.twitter.com/rpnBsXjJ7i — JozaleZ (@jozalezp) 2 de marzo de 2019

No te quiero cortar el rollo, pero yo la he ampliado y me parece ver a Son Goku.... pic.twitter.com/3GqVJaioTH — John Nieve (@JohnNieve) 2 de marzo de 2019

¿Conspiracionista? Sí. Y también una persona que no tiene ninguna preocupación por la imagen que da de sí misma. Algo que me llama la atención cuando eres una figura pública. Los chemtrails no existen. Eso es la estela de un avión y no tiene más misterio que ese. — Álex Riveiro (@alex_riveiro) 1 de marzo de 2019

Esto te lo han enseñado en la facultad de periodismo? A creer en magufadas? Cuál es la evidencia científica? — Daniel RC (@cambiaelsistema) 2 de marzo de 2019

Pilotos, tripulaciones, personal de tierra, mecánicos, ingenieros aeronáuticos, montadores, controladores, agencias de seguridad aérea, militares, gobiernos... Todos conspirando para que cada día miles de aviones "fumiguen", no? — Subotai Ba'atur (@SubotaiBaatur) 2 de marzo de 2019

También creerás que la tierra es plana no? — Pandy (@Pandemonita) 2 de marzo de 2019

Y yo que pensaba que era la orina de los seres de Ganimedes. Que decepción!!!😫😢 — Runner2D2 (@paldelrosario) 1 de marzo de 2019

A mí lo que me parece muy triste

es que trabajes en un medio de información público. De llorar. — matable (@mimesica) 1 de marzo de 2019

Raquel, por favor. Eres demasiado buena periodista como para creer en estas magufadas. Son estelas de condensación — Miguel Calvo Paniego (@MiguelMioCid) 1 de marzo de 2019

Aplicas a tu trabajo periodístico el mismo rigor que a las teorías conspiranoicas?? Quiero decir, también en el trabajo te crees todo lo que te cuentan si encaja con lo que quieres creer? — Javier Sánchez (@jsanchezmayor) 2 de marzo de 2019