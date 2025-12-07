Jenni, 36 años, madre de 3 hijos, sobre cómo ganar 100 euros extra al mes: "Al principio es lento"

Jenni , de 36 años, madre de tres hijos de Helsinki, Finlandia, tiene una situación familiar similar para muchas familias con niños. Dos adolescentes y otro niño en edad preescolar, por lo que la familia necesita comprar ropa nueva con regularidad. Jenni suele acudir a mercadillos. "Mis favoritos son Kumpula Helmi y Ogelin kirppis. Me gusta recorrerlos y también los uso para vender, aunque últimamente con menos frecuencia", ha contado Jenni a Ilta-Sanomat.

La razón del descenso en las ventas es clara, relata esta madre: la gente vende las cosas en la web de Vinted, por lo que ella decidió probarlo "Empecé a vender online hace aproximadamente un año. Al principio, las ventas fueron un poco más lentas, pero en los últimos seis meses han estado muy activas", dice Jenni, quien ha ganado alrededor de 1.300 euros en Vinted durante el último año, una media de unos 100 euros al mes.

"Lo que gané se ha destinado prácticamente a cubrir gastos de manutención, pero también he puesto dinero en mi fondo de viajes y he comprado yo misma productos de Vinted, incluso ropa de entretiempo para mi hijo menor", dice Jenni. Pero, ¿cómo ha conseguido Jenni aumentar sus ventas en Vinted hasta superar los mil euros?

La madre de familia dice que ha vendido cosas de lo más variadas, de su propia ropa y la de sus hijos, a zapatos, cosméticos sin abrir y vajillas, como tazas de los Moomin, en Vinted. "Principalmente he vendido productos que cuestan desde unos pocos euros hasta más de 10. Los productos de marca y algunas tazas de los Mumin han sido un poco más caros. El producto más caro que he vendido costó 80 euros", relata. Jenni también ha pedido consejo a los propios vendedores de los mercadillos.

"He vendido muchos libros, juguetes y juegos, que se han vendido bien, sobre todo a finales de año. Porque mucha gente también compra artículos usados para regalar por Navidad. Yo compré un juego de mesa como regalo de Navidad a través de Vinted. Además del pensamiento estacional, Jenni enfatiza la actividad como un argumento de venta para los mercados en línea. "Por supuesto, cuantos más productos pongas a la venta, mejor será tu negocio. También es recomendable incluir más de una imagen en el anuncio de un mismo producto", aconseja.

El truco más importante de Jenni para maximizar las ventas es tomar fotos de alta calidad con buena iluminación. Siempre intenta fotografiar el producto con luz natural y desde diferentes ángulos. "Un texto de ventas exitoso para un producto es breve, pero contiene todo lo esencial para venderlo", explica. "Cuando el texto contiene toda la información esencial, usted, como vendedor, evita tener que hacer preguntas innecesarias".

Si el trato no se concreta, Jenni puede volver a anunciar, bajar el precio del producto o comprar un reembolso por el producto. Al fijar el precio, Jenni recomienda tener en cuenta que el comprador tendrá que pagar al menos unos euros más por el envío. El vendedor también debe tener en cuenta que el precio total no debe ser demasiado alto, ya que podría ahuyentar a los compradores. Jenni también ha notado el lado positivo de los productos asequibles.

Las personas compran varios productos asequibles de un vendedor a la vez, por lo que sólo tienen que pagar una tarifa de envío. Y aunque Vinted ha sido particularmente destacado en las redes sociales debido al empaque único de sus productos, Jenni se ríe y cuenta que ella misma ha recibido el producto en una lata de leche, entre otras cosas.

Él mismo empaqueta los envíos varias veces a la semana, pero aún así no quiere caer en métodos de embalaje similares. "Yo personalmente guardo las cajas de plástico y cartón de los pedidos de compras online como material de embalaje", aconseja esta madre.