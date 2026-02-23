Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La BBC se disculpa por lo sucedido durante la retrasmisión de los BAFTA y el insulto racista de un invitado con síndrome de Tourette
Cultura
El protagonista del comprometido momento fue John Davidson, un reconocido activista escocés.

Mila Fernández
Los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo protagonistas del comprometido momento de los BAFTA.

Este domingo se celebró en Londres la gala anual de los premios BAFTA, los equivalentes británicos a los Oscar, en la que Una batalla tras otra resultó ser la indiscutible ganadora al alzarse cinco premios: Mejor película, Mejor dirección, Mejor fotografía, Mejor montaje y Mejor guion adaptado.

La gran fiesta del cine británico estuvo presidida por los príncipes de Gales, que volvían a a aparecer juntos en estos premios desde 2023. El pasado año, Guillermo y Kate Middleton priorizaron las vacaciones escolares y no asistieron para pasar tiempo con sus hijos. Y en 2024, el heredero asistió solo pues la princesa estaba en pleno proceso de curación del cáncer.

Pero además de premiados, lujosa alfombra roja e ilustres invitados, la gala está siendo noticia por el incómodo momento que se vivió cuando los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo ocuparon el escenario para presentar el premio a Mejores Efectos Visuales.

Fue entonces cuando desde el patio de butacas se escuchó cómo alguien profería un insulto racista: "¡Nigger!"

Ante el asombro de los Jordan y Lindo y del público, el presentador de la gala Alan Cumming explicó en dos ocasiones que el grito era un síntoma involuntario del síndrome de Tourette que padece John Davidson, un reconocido activista escocés que estaba entre los invitados pues él fue una de las personas que inspiraron la película I Swear. El conductor del evento pidió entonces respeto y comprensión.

En estas últimas horas ha sido la BBC, la cadena de televisión pública británica encargada de la retransmisión del evento, la que ha pedido disculpas por no haberlo editado y censurarlo en ese momento.  "Nos disculpamos porque esto no se editó antes de la transmisión y ahora se eliminará de la versión en BBC iPlayer", reconocía desde la cadena de televisión esta mañana de lunes.

Mila Fernández
