Santiago Segura toma una drástica decisión antes del estreno de 'Torrente Presidente': en España no se suele hacer

El pasado viernes 13 de febrero se pusieron a la venta las entradas de Torrente Presidente, la nueva entrega de la saga Torrente creada por Santiago Segura y que tanto éxito le ha dado. La cinta verá la luz el próximo 13 de marzo y todo apunta a que será el taquillazo del año en España.

Antes de la preventa, Santiago Segura quiso dejar un mensaje en redes que algunos periodistas especializados en cine han criticado, sobre todo porque supone un importante cambio en la industria.

"Mañana [tuit puesto el 12 de febrero] se ponen a la venta las entradas para Torrente, Presidente. Luego ya sacaremos tráiler y póster, también haremos pases para la prensa especializada, la premiere con alfombra roja para famosetes o lo que sea menester", anunció.

Primero los espectadores, luego la prensa

Y aquí está el cambio. Serán primero los espectadores los que vean la cinta y no la prensa, como es habitual: "Ese primer fin de semana, del 13 de marzo, es para los fans de la saga".

"Creo que son ellos los que se merecen ver esta película en primer lugar. Los que llevan años esperando, los que confían en que se lo van a pasar en grande con las nuevas burradas del personaje", prosiguió.

"Ese fin de semana verán la película sin que nadie se la cuente previamente, sin que les destripen cada cameo y les adelanten cada chiste. Comprarán ahora sus entradas, elegirán su cine, su sala y su fila favorita, sus acompañantes ideales y se prepararán para este festival de Torrentismo que se viene", explicó.

Y concluyó: "En España no hay demasiada tradición de preventa para películas, más para conciertos y eventos deportivos. Pero aún así, les hemos pedido a los cines que empezarán un mes antes… que nadie interesado se pierda esta fiesta".

Críticas de la prensa

Uno de los más críticos en redes ha sido el periodista Oskar Belategui, histórico de El Correo Vasco: "Esto es histórico: el pase de prensa y el junket de 'Torrente presidente', de Santiago Segura, serán ¡después del estreno!".

"Ninguna mala crítica restará un solo espectador a Torrente presidente. No enseñar la película antes del estreno a los periodistas ni dar entrevistas es una descortesía sin precedentes en el cine español", ha zanjado Belategui.