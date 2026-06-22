La reacción de Rosalía en pleno directo ante una fan que acudió vestida de novia y que casi se casa con una "perla"

Entre paseos por las calles de Nueva York y Chicago junto a su pareja, la modelo Loli Bahía, Rosalía continúa con su gira Lux en Estados Unidos en cuyos directos, como ha demostrado en más de una ocasión, todo queda abierto a revelaciones, emotividad e incluso alguna anécdota simpática.

Fue el caso de su concierto de este sábado en el United Center de Chicago, donde no hizo falta que ningún rostro conocido se subiera al confesionario para que se desenmascarase a alguna que otra "perla".

Una fan se plantó vestida de novia con una pancarta con el mensaje "Casi me caso con una perla" que llamó la atención de la artista. "Ay, si yo te contara...", comenzó bromeando la catalana tras leer su mensaje antes de cantar al piano Sauvignon Blanc.

Esta fan, que viajó desde Madrid para ver a la artista en directo, le dijo que era un "boricua", es decir, puertorriqueño misma nacionalidad que la expareja de Rosalía, Rauw Alejandro, con el que iba a pasar previsiblemente por el altar y hacia el que muchos ven cantidad de pullas en esta canción.

"¿Has dicho lo que creo que has dicho?", bromeó la cantante, antes de darle buenos deseos a Gabriela en el futuro. "Yo espero que encuentres en el futuro alguien si así lo deseas que no sea una perla, y con quien tengas la oportunidad de compartir como tu corazón de verdad desee", le dijo.

Esta no es la primera pulla que lanza Rosalía contra Rauw Alejandro durante la gira, lo hizo en el confesionario de uno de sus conciertos en Madrid, adonde se subió Aitana. "Sí, era cantante", señaló Aitana, sobre su "perla", a lo que Rosalía apostilló: "Es que los cantantes siempre hacen... 'declaraciones".

Rosalía también protagonizó vestida de novia el videoclip de Focu 'ranni, cuya letra alude a una boda cancelada inspirada en Santa Rosalía de Palermo, que canceló su compromiso y se recluyó como ermitaña y donde muchos vieron una clara referencia a su matrimonio fallido con Rauw Alejandro.