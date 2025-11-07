Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"Un terrorista emocional": las perlas de Rosalía contra ¿Rauw Alejandro?
La artista no se deja nada en el tintero en 'La perla'. 

Primer plano de Rosalía sonriendo en la semana de la moda de París
Rosalía, en la semana de la moda de ParísGetty Images

“Un terrorista emocional. El mayor desastre mundial". Lo que se había podido escuchar hasta ahora de La perla apuntaba maneras y el lanzamiento de Lux lo ha confirmado. Rosalía ha publicado esta medianoche su cuarto disco de estudio, dividido en cuatro actos y en el que hace gala de su capacidad vocal arropada por un fuerte componente orquestal. 

Las primeras reacciones no se han hecho esperar y los fans ya están diseccionando las letras de la artista buscando posibles indicados. En ese análisis no falta, por supuesto, La perla, en la que Rosalía colabora con el grupo Yahritza Y Su Esencia. 

Como ya hicieran Paquita la del Barrio, Beyoncé o más recientemente Shakira, la artista se desahoga tras una ruptura y una infidelidad sin dejarse nada en el tintero. Muchos de los fans de Rosalía tienen claro a quién se dirigen las palabras de este tema: Rauw Alejandro.

La catalana y el puertorriqueño tuvieron una relación de alrededor de tres años, llegando a prometerse, hasta su ruptura en 2023. "Hola, ladrón de paz. Campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón. Gasta el dinero que tiene y también el que no", arranca Rosalía en un tono divertido emulando a un vals que evoluciona hasta llegar a escucharse el movimiento de los cuchillos afilados por detrás. 

La motomami no se corta un pelo y afirma directamente que ese hombre se merece "la medalla olímpica de oro al más cabrón". "Tienes el podio de la gran desilusión", añade antes de arrancarse con el estribillo. 

"La decepción local, rompecorazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuida'o", canta Rosalía, que la canción apunta directamente a una infidelidad señalando que merece un monumento a la "deshonestidad". 

Rosalía lo despelleja en cada uno de los versos, llamándolo Red flag andante o bala perdida, acusándolo de no saber "lo que cotizar". "Su masterpiece, su colección de bras", espeta en lo que muchos fans han visto como una referencia los sujetadores que suelen lanzar a Rauw Alejandro en sus conciertos. 

"Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra. ¿Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas?", ironiza también la catalana, que incluso llega a hablar en un momento del puente de la canción. "Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono. Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiende?", bromea la artista. 

Las referencias a su no boda 

En Lux, Rosalía también hace referencia a su boda frustrada con el puertorriqueño en Focu ‘ranni,  una de las canciones exclusiva de la edición en vinilo en la que canta en siciliano. El tema está inspirado en Santa Rosalía de Palermo, que como la propia artista explicó que había cancelado su boda unos días antes. 

"Quería ir de blanco y fui de violeta / Ya nadie tirará arroz al cielo, no habrá borrachera ni flores", canta la artista en la canción, en la que también hace un alegato a su propia libertad. "No seré tu mitad, nunca de tu propiedad, seré mía y de mi libertad", apunta Rosalía. 

