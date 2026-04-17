Rosalía reedita 'Lux' y estrena el 'clip' de 'Focu 'ranni' con un claro mensaje y un guiño a 'Motomami'

Lo hizo con Motomami durante su gira publicando Motomami + y ahora, aunque estas canciones ya se conocían, Rosalía ha publicado Lux (Complete works) en el que, por fin, incluye las tres canciones que hasta el momento eran exclusivas de la versión física en vinilo como son Focu 'ranni, Jeanne y Novia Robot. Pero también ha aprovechado para estrenar el clip de Focu 'ranni.

Asimismo, se ha incluido la versión de Dios es un stalker (versión Francotiradora) que también se incluía en la versión física y que incluye el puente con los siguientes versos: "En tus sueños, cazadora / Una sniper, francotiradora / La culpable, la que te sube la adrenalina / Doblo contigo todas las esquinas / Aunque tú a mi nunca me verás / Te vigilo más que tus vecinas / Soy tus ojos, soy tu guardaespaldas /Soy tus guantes y el sol que te calma / Soy un prado hecho de morfina / Cuando quieras, me caminarás".

Todas estas canciones, a excepción de Jeanne, han sido interpretadas durante el Lux tour, generando la demanda entre muchos de sus seguidores de que pudieran estar disponibles también en streaming.

Concretamente, el empoderamiento y crítica al machismo que supone Novia robot y la emotividad de Focu 'ranni, cuya letra alude a una boda cancelada inspirada en Santa Rosalía de Palermo, que canceló su compromiso y se recluyó como ermitaña y donde muchos vieron una clara referencia a su matrimonio cancelado con Rauw Alejandro.

De esta canción, que significa en castellano "gran incendio", ha estrenado sin previo aviso su videoclip en Apple y Spotify, aunque no está disponible en YouTube.

De las 'motomamis' a montar su propio aquelarre en el bosque

En el videoclip de la canción, que incluye fragmentos en siciliano y música tradicional de la isla italiana, comienza con Rosalía con los ojos vendados vestida de novia en una suerte de tormenta reveladora en blanco y negro que da paso a una imagen que tiene mucho de la estética Lux tour en canciones como La yugular: ella vestida de blanco y nevándole.

Pero si hay algo que ha llamado la atención de este clip dirigido por Petra Collins ha sido el guiño a su anterior trabajo: Motomami, ya que en un instante la catalana aparece rodeada de un grupo de mujeres montadas en moto, también con traje de novia y chaqueta de cuero, con las que acaba huyendo en moto por la ciudad hasta llegar a un bosque mientras entona "No seré tu mitad, nunca de tu propiedad, seré mía y de mi libertad".

En este último minuto del vídeo es donde Rosalía protagoniza varias imágenes que evocan a la liberación y la sororidad femenina en el bosque. Allí corren, se monta en un caballo blanco inmaculado e incluso protagonizan una suerte de bautizo en el río con el que buscan empezar esta nueva etapa tras el desengaño amoroso y la boda cancelada.

Las referencias a que su boda con Rauw Alejandro iba a tener lugar en su época Motomami son claras y hay quien apunta a que el traje de novia que luce es el diseño de Vivienne Westwood que tenía planeado para su compromiso con el cantante puertorriqueño, aunque ni ella en redes sociales ni su estilista lo ha confirmado.

También hay quien ha apuntado a la relación entre esa unión entre mujeres en moto y la liberación tras la ruptura.