Madonna busca revivir su éxito más 'dance' y vuelve a su lugar seguro con Warner para su próximo disco en 2026

Madonna está de vuelta. Aunque los medios sigan hablando de su físico y comentarios edadistas sobre su imagen, la reina del pop prepara un nuevo trabajo que se prevé una vuelta a las listas de éxitos.

Nada menos que una segunda parte de un disco con el que conquistó el mundo, Confessions on a Dance floor, un álbum que sonó a nivel global con sus samples disco de los años 80 y 70, aunque algunos fuesen de Abba, y que incluía grandes éxitos como Hung up o Sorry. Logró el número uno en 40 países, recibió el Grammy a Mejor álbum dance/electrónica en 2007 y vendió más de 10 millones de copias a nivel mundial y se considera uno de los más vendidos del siglo XXI.

Además, el disco va a servir como regreso de la artista a Warner Records, el que fue su sello durante 25 años y que le dio los grandes éxitos de su carrera. Sus tres últimos discos bajo el sello Interscope, perteneciente Universal Music Group, no superaron los 2 millones de ejemplares vendidos. De hecho, Madame X, su último trabajo publicado en 2019 no superó los 500.000 discos vendidos.

Este regreso ya se hizo público en 2021, cuando anunció que volvía a la compañía para sumar otros 17 trabajos de estudio entre bandas sonoras, recopilatorios y directos. También declaró que el sello gestionaría todo su catálogo e incluiría esos tres álbumes de Interscope en el catálogo de Warner.

"Desde el inicio, Warner Music Group me ha ayudado a llevar mi música y mi visión a todos mis fans de todo el mundo, con el mayor cuidado y consideración. Han sido socios increíbles y estoy encantada de embarcarme en este próximo capítulo con ellos para celebrar mi catálogo de los últimos 40 años", señaló entonces.

Madonna ha sorprendido a sus seguidores con una nueva sesión de fotos en su cuenta de Instagram en la que aparece con una bata lencera en tonos rosas y medias de rejilla que recuerdan, más que al Confessions on a Dance floor y su portada dance absoluta con mallas rosas, a esa imagen icónica con corsé de Like a virgin.

"Casi dos décadas después y es como estar en casa con Warner Records. Regreso a la música, regreso a la pista de baile, regreso a donde todo empezó", ha escrito la artista junto a las iniciales del disco, que verá la luz en 2026.

La artista batió todos los récords el año pasado al reunir a 1,6 millones de personas en su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro (Brasil) como parte de su Celebration Tour, superando así a los Rolling Stones.

La reina del pop demostró con esta última gira que le queda mucha carrera por delante, a pesar de los agoreros que critican su carrera a los 67 años. Se adapta a las nuevas generaciones y voces colaborando con artistas como Tokisha, Dua Lipa o Pablo Vittar o lanzando su disco de remixes Veronica Electronica el pasado mes de julio con mezclas club y canciones inéditas de Ray of Light (1998). ¿Para muestra? Los 17 álbumes que tiene por delante.